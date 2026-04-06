Chiều 6/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ Bùi Thị Thanh Thủy cùng 24 người để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; trong đó có 3 nghi phạm là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.

Bị can Bùi Thị Thanh Thủy. Ảnh: CACC

Theo công an, Bùi Thị Thanh Thủy có 5 tiền án về ma túy, đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương theo quyết định của VKSND TP Hà Nội; hồ sơ bệnh án xác định bị can mắc rối loạn trầm cảm tái diễn.

Tuy nhiên, trong thời gian điều trị, Thủy được cho là có quan hệ thân thiết với một số y tá, bác sĩ và nhân viên phục vụ, từ đó được tạo điều kiện sử dụng điện thoại để liên lạc với đàn em, chỉ đạo việc mua bán ma túy.

Theo chỉ đạo của Thủy, Đặng Hoàng Long và Phùng Anh Nguyệt mang ma túy đi tiêu thụ tại khu vực giáp ranh Hưng Yên – Hà Nội; các giao dịch được đặt trước qua điện thoại, mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin Zangi.

Quá trình điều tra, công an thu giữ gần 100kg ma túy các loại, một khẩu súng dạng côn cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.