Sáng 9/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Việt Tuân, Chủ tịch UBND xã Thàng Tín cho biết, vào khoảng 1h30 sáng nay, trên địa bàn xã bất ngờ xuất hiện một trận lũ ống đổ ập vào khu vực trường học. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo ông Tuân, ngay trong đêm, khi lũ ống tràn về, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 đã đến hỗ trợ, di dời tài sản, trang thiết bị học tập. Hiện tại, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, nhân dân dọn đất đá, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lực lượng quân đội hỗ trợ nhà trường di chuyển đồ đạc trong đêm. Ảnh: N.H

Ông Nguyễn Thiện Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín cho biết, vào thời điểm xảy ra lũ ống, có 280 em học sinh đang ở nội trú và 10 thầy, cô đang túc trực tại trường.

Theo ông Hà, trận lũ ống với lượng nước lớn, kéo theo bùn đất đã làm đổ sập một nhà cộng đồng không gian văn hóa trong trường và gây sạt lở nhiều công trình khác. Sáng nay, toàn bộ học sinh đã được phụ huynh đón về gia đình để đảm bảo an toàn.

Khu vực nhà cộng đồng không gian văn hóa trong trường bị đổ sập. Ảnh: N.H

Hiện tại, các lực lượng cùng nhân dân đang khắc phục hậu quả trận lũ ống. Ảnh: N.H

"Ngay khi có hiện tượng lũ tràn về trong đêm, thầy cô giáo đã bế các em nhỏ tuổi lên khu vực phòng học 3 tầng, học sinh lớn thì hỗ trợ đưa các em nhỏ hơn lên vị trí an toàn. Nhiều trang thiết bị dạy học đã bị hư hỏng nhưng toàn bộ học sinh vẫn an toàn", ông Hà chia sẻ.