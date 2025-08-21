Theo Diario Sport, Trent Alexander-Arnold nhiều khả năng sẽ mất vị trí hậu vệ phải vào tay Dani Carvajal trong những tuần tới.

Trent Alexander-Arnold nhận cảnh báo từ Chủ tịch Real Madrid, phải chiến đấu hết sức để có suất đá chính. Ảnh: X Trent

Cựu cầu thủ Liverpool xuất phát trong đội hình Real Madrid 1-0 Osasuna, ra quân mùa giải mới La Liga 2025/26, nhưng không tạo ra tác động như kỳ vọng. Phút 68 anh được Xabi Alonso rút ra, tung Dani Carvajal vào sân chơi khát khao, truyền cảm hứng cho đội hơn hẳn.

MB đánh giá “vị trí hậu vệ phải tại Real Madrid chưa bao giờ cạnh tranh khốc liệt như hiện tại”. Dani Carvajal, người đảm trách vị trí này ở Bernabeu gần 1 thập kỷ, là cái tên không thể thay thế, giờ đây có thêm một sức trẻ Trent Alexander-Arnold đến để tranh đua.

Trent Alexander-Arnold đá chính 5 trong 6 trận của Real Madrid tại FIFA Club World Cup (chỉ vắng mặt ở bán kết đấu PSG do bị đau), nhưng Dani Carvajal đã trở lại sau chấn thương nặng mùa trước (tháng 10/2025).

HLV Xabi Alonso cho biết, Dani Carvajal đã tập luyện rất chăm chỉ và đang tiến gần tìm lại phong độ vốn có của mình. Thuyền trưởng Real Madrid chỉ ra, bạn thân Jude Bellingham - Trent Alexander-Arnold sẽ phải tranh đua với trụ cột dày dạn kinh nghiệm cho suất đá chính.

“Tôi có nhiều vị trí trong đội hình được đảm trách bởi 2 cầu thủ và nơi hậu vệ phải là một trong số đó, với 2 cầu thủ xuất sắc là Dani Carvajal và Trent Alexander-Arnold. Điều đó thật tuyệt để nâng cao chất lượng đội hình. Real Madrid sẽ chơi rất nhiều trận đấu và đội cần phải đạt được phong độ cao nhất”.

Trận ra quân La Liga 2025/26 của Real Madrid 1-0 Osasuna đánh dấu sự trở lại của đội trưởng Dani Carvajal sau chấn thương nặng. Ảnh: DAZN Football

Theo MB, Trent Alexander-Arnold nhận cảnh báo từ Chủ tịch Florentino Perez: “hoặc là cậu thể hiện thật tốt, hoặc là Dani Carvajal vẫn là cầu thủ đá chính”.

Thông điệp ấy đồng nghĩa cũng đòi hỏi Dani Carvajal phải quyết tâm cao, nếu vẫn muốn giữ được vị trí của mình, như lúc trước khi dính chấn thương dài chỉ mới vừa trở lại.

Xabi Alonso sẽ phải tính toán chọn lựa kinh giữa kinh nghiệm của Carvajal và sự sáng tạo của Alexander Arnold, khi vấn đề không chỉ năm ở tài năng cá nhân, mà còn ở sự cân bằng trong đội hình Real Madrid. Quyết định sai lầm có thể gây họa của Kền kền.

Trận đấu tiếp theo của Real Madrid làm làm khách Oviedo, vòng 2 La Liga, lúc 2h30 ngày 25/8.