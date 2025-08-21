Wharton thích MU

Trong quá trình tìm kiếm tiền vệ mới để nâng cấp chất lượng đội hình, MU nhận được tin vui liên quan đến Adam Wharton.

Wharton thích thú khi MU theo đuổi. Ảnh: Imago

Một số nguồn tin từ Anh cho biết, Wharton tự hào khi MU theo đuổi. Tiền vệ người Anh bày tỏ mong muốn được gia nhập dự án bóng đá ở Old Trafford.

Wharton đang phát triển mạnh mẽ thời gian qua, được ví “Declan Rice 2.0”. Thậm chí, tại Tây Ban Nha, anh được giới tuyển trạch viên mô tả là “Pedri của bóng đá Anh”.

Crystal Palace đang đứng trước nguy cơ “tan đàn xẻ nghé”, khi Eberechi Eze đạt thỏa thuận với Arsenal, nên Wharton cũng muốn chuyển sang MU – nơi anh chắc chắn có vị trí quan trọng trong chiến thuật của Ruben Amorim.

Barca muốn có Julian Alvarez

Các quan chức Barcelona đang triển khai kế hoạch để ký hợp đồng với Julian Alvarez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026.

Barca nhắm Julian Alvarez cho năm 2026. Ảnh: EFE

Truyền thông Tây Ban Nha và một số nguồn tin từ Argentina thân cận Alvarez cho biết, Barca đã có những liên hệ sơ bộ với đại diện của cựu cầu thủ Man City.

Barca xem Julian Alvarez là giải pháp lý tưởng thay thế Robert Lewandowski trong mùa giải 2026-27.

Thời gian qua, Alvarez cảm thấy Atletico Madrid không có sự cạnh tranh như anh mong đợi. Nếu đội bóng của Diego Simeone lại trắng tay, tiền đạo 25 tuổi không loại trừ việc cập bến Barca.

Arsenal thanh lý Trossard

Trong mùa hè chuyển nhượng ồn ào, đặc biệt là bổ sung hàng công – với Eberechi Eze sắp gia nhập – Arsenal cần bán bớt để cân bằng tài chính.

Arsenal chờ lời đề nghị dành cho Trossard. Ảnh: EFE

Báo chí Anh cho biết, Leandro Trossard là một trong những gương mặt phải rời sân Emirates trong vài ngày tới.

Trossard chỉ còn một năm hợp đồng với Arsenal. Vì thế, “Pháo thủ” không muốn mất trắng cầu thủ người Bỉ trong mùa hè năm sau.

Aston Villa của HLV Unai Emery đang mở rộng cánh cửa chào đón Trossard. Một số CLB Ngoại hạng Anh khác cũng quan tâm đến cầu thủ 30 tuổi này.