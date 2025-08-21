Tin tức về chuyển nhượng 21/8: Tiền vệ Adam Wharton muốn đến MU, Barca lên kế hoạch lấy Julian Alvarez, Arsenal bán Leandro Trossard.
Wharton thích MU
Trong quá trình tìm kiếm tiền vệ mới để nâng cấp chất lượng đội hình, MU nhận được tin vui liên quan đến Adam Wharton.
Một số nguồn tin từ Anh cho biết, Wharton tự hào khi MU theo đuổi. Tiền vệ người Anh bày tỏ mong muốn được gia nhập dự án bóng đá ở Old Trafford.
Wharton đang phát triển mạnh mẽ thời gian qua, được ví “Declan Rice 2.0”. Thậm chí, tại Tây Ban Nha, anh được giới tuyển trạch viên mô tả là “Pedri của bóng đá Anh”.
Crystal Palace đang đứng trước nguy cơ “tan đàn xẻ nghé”, khi Eberechi Eze đạt thỏa thuận với Arsenal, nên Wharton cũng muốn chuyển sang MU – nơi anh chắc chắn có vị trí quan trọng trong chiến thuật của Ruben Amorim.
Barca muốn có Julian Alvarez
Các quan chức Barcelona đang triển khai kế hoạch để ký hợp đồng với Julian Alvarez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026.
Truyền thông Tây Ban Nha và một số nguồn tin từ Argentina thân cận Alvarez cho biết, Barca đã có những liên hệ sơ bộ với đại diện của cựu cầu thủ Man City.
Barca xem Julian Alvarez là giải pháp lý tưởng thay thế Robert Lewandowski trong mùa giải 2026-27.
Thời gian qua, Alvarez cảm thấy Atletico Madrid không có sự cạnh tranh như anh mong đợi. Nếu đội bóng của Diego Simeone lại trắng tay, tiền đạo 25 tuổi không loại trừ việc cập bến Barca.
Arsenal thanh lý Trossard
Trong mùa hè chuyển nhượng ồn ào, đặc biệt là bổ sung hàng công – với Eberechi Eze sắp gia nhập – Arsenal cần bán bớt để cân bằng tài chính.
Báo chí Anh cho biết, Leandro Trossard là một trong những gương mặt phải rời sân Emirates trong vài ngày tới.
Trossard chỉ còn một năm hợp đồng với Arsenal. Vì thế, “Pháo thủ” không muốn mất trắng cầu thủ người Bỉ trong mùa hè năm sau.
Aston Villa của HLV Unai Emery đang mở rộng cánh cửa chào đón Trossard. Một số CLB Ngoại hạng Anh khác cũng quan tâm đến cầu thủ 30 tuổi này.
Tin vắn
- Nottingham Forest đang kiểm tra y tế Douglas Luiz trước khi chính thức ký hợp đồng.
- Julio Enciso đến Strasbourg trong mùa giải này, sau đó sẽ gia nhập Chelsea. Brighton nhận 20 triệu euro từ thương vụ này.
- Leeds United đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Noah Okafor từ AC Milan.
- Marseille yêu cầu 15 triệu euro cho Adrien Rabiot, 20 triệu euro với Jonathan Rowe. Cả hai đều đang được Bologna liên hệ.
- AC Milan và Bayer Leverkusen đang thảo luận về Victor Boniface, theo hợp đồng mượn với tùy chọn mua lại (không bắt buộc).
- Villarreal hoàn tất đàm phán mua Renato Veiga từ Chelsea, với giá 25 triệu euro cùng tùy chọn 4,5 triệu euro.
- Yoane Wissavừa yêu cầu Brentford để anh được chuyển sang Newcastle – với chi phí khoảng 40 triệu bảng.
- West Ham vừa tiếp cận Barcelona để hỏi mua tiền vệ Marc Casado. Chi phí ước tính 30 triệu euro.
- Carlos Soler phân vân giữa việc trở lại La Liga hay đến Premier League. Cầu thủ người Tây Ban Nha không nằm trong kế hoạch của PSG.
- Inter Milan liên hệ Fenerbahce về Sofyan Amrabat, nhưng khả năng khó thành công.