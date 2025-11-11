Lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết, vào ngày 10/11, đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh về việc khách sạn trên phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội “bùng” phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền.

Công an phường Ô Chợ Dừa làm việc với bà N.T.Q.H - chủ khách sạn trên phố Hàng Cháo. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phân công cán bộ xác minh vụ việc. Đến sáng 11/11, công an mời chủ cơ sở và những người liên quan đến làm việc để làm rõ sự việc.

Tại trụ sở công an, bà N.T.Q.H. – chủ cơ sở khách sạn trên phố Hàng Cháo – và anh T.T.A. – người trông nhà – cho biết cơ sở được mở ra với mục đích cho thuê căn hộ; khi vắng khách, cơ sở mới linh hoạt cho thuê ngắn hạn.

Cơ sở có nhận đặt phòng của khách tên N.Y.Q. qua ứng dụng Agoda. Tuy nhiên, ngày 7/11, khách không đến nhận phòng. Đến khoảng 2 giờ ngày 9/11, khách đến nhận phòng thì được anh T.A. – người trông nhà ban đêm – thông báo rằng cơ sở đã hết phòng và không thể bố trí phòng khác, dẫn đến việc khách bức xúc, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi sự việc xảy ra, bà H. đã liên hệ với khách để xin lỗi và đề nghị hoàn lại tiền. Ngoài ra, bà H. cũng đã liên hệ với bộ phận quản trị của ứng dụng Agoda để nhờ hỗ trợ hoàn tiền cho khách. Sau đó, khách hàng đã đồng ý xóa bài đăng trên TikTok.

Nữ du khách bất bình khi lễ tân khách sạn từ chối cho nhận phòng. Ảnh cắt từ clip

Công an phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức kiểm tra hành chính đối với cơ sở Royal Hostel, ghi nhận các tồn tại, vi phạm sau: cơ sở không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú; hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng.

Công an phường Ô Chợ Dừa đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý các vi phạm nêu trên của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip về sự việc xảy ra tại một khách sạn trên phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), khiến nhiều người bức xúc.

Trong clip, khách nữ N.Y.Q. (sống tại TPHCM) tranh cãi với một nam lễ tân tại khách sạn trên phố Hàng Cháo vào khoảng 2 giờ sáng 9/11. Chị Q. cho biết đã đặt phòng cho 3 ngày (7–9/11) qua ứng dụng đặt phòng và đã thanh toán 100% tiền thuê.

Do ảnh hưởng của thời tiết, chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội của chị bị hoãn, khiến chị đến muộn. Tuy nhiên, lễ tân thông báo phòng đã kín và khách sạn không giữ phòng vì chị check-in muộn mà không thông báo trước.

“Khi đặt phòng trên app (ứng dụng) đều ghi rõ giờ check-in (giờ vào) và check-out (giờ ra). Chị không đến check-in, cũng không thông báo cho khách sạn”, lễ tân nói và từ chối cho khách nhận phòng.

Do không tìm được tiếng nói chung, chị Q. không được hoàn tiền và đành kéo vali rời khách sạn trong đêm.

Chị Q. cho biết: “Trước khi tôi đến, khách sạn chưa từng gọi cho tôi. Tôi nghĩ rằng đã thanh toán toàn bộ tiền phòng thì có thể đến nhận phòng bất cứ lúc nào. Mặc dù tôi đã đưa hóa đơn thanh toán cho nam lễ tân, mong muốn của tôi vẫn không được đáp ứng.”

Trước khi đăng clip lên mạng xã hội, chị Q. đã nhắn tin cho khách sạn theo số liên hệ sẵn có nhưng không nhận được phản hồi. Vì vậy, chị đăng tải sự việc để bày tỏ bức xúc.

Cũng theo chị Q., sau khi vụ việc lan truyền, khách sạn đã liên hệ xin lỗi và đề nghị hoàn tiền, nhưng chị từ chối do khách sạn liên tục đổ lỗi qua lại giữa nhân viên và quản lý. “Đến giờ này, tôi không phản ứng gì nữa và bỏ qua cho họ”, chị nói.