Thời gian qua, trên đường phố Hà Nội xuất hiện nhiều shipper sử dụng các loại túi để buộc phía sau xe nhằm tăng chỗ chở đồ. Tuy nhiên, các loại túi này đã che lấp biển kiểm soát của phương tiện.

Không chỉ che lấp biển số, nhiều shipper còn vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh...

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã bố trí lực lượng hóa trang, ghi hình để thông báo cho tổ công khai xử lý.

Gần 9h ngày 9/5, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 đã dừng xe, kiểm tra một nữ shipper không đội mũ bảo hiểm, buộc túi chắn biển số.

Nữ tài xế cho rằng, do đi quãng đường ngắn nên chủ quan không đội mũ bảo hiểm; còn việc buộc túi đằng sau xe là do muốn chở được nhiều hàng hơn.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt nữ shipper với lỗi: Không đội mũ bảo hiểm, che lấp biển kiểm soát phương tiện. Với lỗi này, nữ tài xế sẽ bị phạt 5,5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời, tổ CSGT cũng yêu cầu tài xế phải gỡ bỏ túi che lấp biển kiểm soát, hạ bớt hàng hóa cồng kềnh.

Ít phút sau, tổ CSGT liên tiếp dừng 3 xe do các shipper điều khiển, đều vi phạm các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh, che lấp biển kiểm soát...

Ngoài việc xử lý vi phạm trên đường, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 còn đến kho Nam Từ Liêm 3 của Công ty TNHH SPX Express (địa chỉ tại số 8 Phạm Hùng) để tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của shipper.

Qua kiểm tra, hầu hết các phương tiện đều được chằng buộc bao tải ở phía sau gây che lấp biển số.

Tổ CSGT đã lập biên bản làm việc và yêu cầu người đại diện của kho ký cam kết vận động tài xế chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ông Đỗ Đức Vỹ - đại diện kho cho biết, do quy định của công ty chỉ có phần đảm bảo an toàn cho hàng hóa do khách hàng gửi, còn việc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do ý thức của mỗi tài xế, nên nhiều người dùng bao tải buộc thêm vào đằng sau nhằm tăng khối lượng chuyên chở.

"Sau khi ký cam kết, chúng tôi sẽ nhắc nhở tài xế chấp hành tốt hơn Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ", ông Vỹ cho biết.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các trường hợp shipper "chạy ẩu", vi phạm luật. Đồng thời, gửi thông báo về công ty chủ quản của người vi phạm để có biện pháp chấn chỉnh.

"Nếu các khu vực kho tiếp tục vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, chúng tôi sẽ đề xuất rút giấy phép kinh doanh", Trung tá Phạm Văn Chiến nói.