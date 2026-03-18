Trong Bước chân vào đời tập 12 lên sóng tối nay, 18/3, Thương (Quỳnh Kool) đến nhà xin lỗi mẹ người yêu nhưng đáp lại cô chỉ là những lời khó nghe. "Xe bị phá, tiền của tôi mất, danh dự gia đình bị ảnh hưởng, vậy mà cô nghĩ em mình bồng bột, nông nổi. Cô nghĩ đơn giản như vậy sao?", bà Dung (Quách Thu Phương) nói. Thương khẳng định Minh (Sơn Tùng) không lấy tiền của mẹ Quân nhưng bà Dung cho rằng họ quá ngoan cố. "Về đi, ra công an mà giải quyết" - bà Dung quát.

Thương vội vàng lên tiếng, hứa sẽ đền bù cho bà. Tuy nhiên, bà Dung cho rằng đó là số tiền lớn nên chị em Thương không có khả năng trả. "Chị em cháu vào đường cùng rồi. Cháu sẽ cố gắng xoay xở. Cháu chỉ xin bác rút đơn thôi", Thương khóc nói. Ngay lập tức bà Dung ra điều kiện Thương không được nhắn tin, gọi điện cho Quân và tránh xa gia đình mình, có vậy bà mới sẽ cân nhắc chuyện rút đơn kiện.

Ở diễn biến khác, Quân (Huỳnh Anh) tìm đến anh họ Lâm (Mạnh Trường) xin lời khuyên để gỡ rối vì mình đang kẹt giữa mẹ và người yêu. "Chữ tình, chữ hiếu, chữ nào nặng hơn", Quân hỏi. Tuy nhiên Lâm đưa ra câu trả lời khéo léo và yêu cầu nếu ngủ lại viện với mình Quân phải nằm dưới đất.

Trong khi đó, bà Dung khẳng định với bà Hạnh (NSND Lan Hương) không muốn con trai dính dáng đến Thương vì cô quá nặng gánh gia đình. Bà Dung nói chuyện này cũng tương tự như anh trai mình và chị dâu từng thề sống thề chết bên nhau nhưng cuối cùng bà Hạnh vẫn bỏ chồng và con.

"Hoàn cảnh của tôi lúc đó chắc nói ra cô Dung cũng không thông cảm được đâu. Còn 3 chị em cô bé Thương hiện nay khó khăn. Tôi khuyên cô thật lòng hãy cho bọn trẻ một đường lui chứ già néo lại dứt dây, có khi sau này mẹ con không nhìn được mặt nhau", bà Hạnh khuyên em chồng.

Thương có nghe theo lời đề nghị của bà Dung? Quân sẽ giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và bạn gái ra sao? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 12 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.