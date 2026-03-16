Trong Bước chân vào đời tập 10 lên sóng tối nay, 16/3, Thương (Quỳnh Kool) cuối cùng cũng vượt ngại để đến dự sinh nhật bà Dung (Quách Thu Phương) theo lời mời của Quân (Huỳnh Anh).

Thấy con trai quan tâm tới Thương, bà Dung tỏ vẻ không vui và quay sang khen ngợi Linh (Vũ Thu Hoài) chủ yếu nhằm mục đích "cạnh khoé" Thương. "Cháu có cơ hội đi du học tiếp thu nền giáo dục phương Tây chứ không giống như các bạn trẻ bây giờ, nền tảng chưa vững chắc nhưng đã bất chấp để đi ra ngoài kiếm tiền".

Ở diễn biến khác, bà Hạnh (NSND Lan Hương) thông báo Lâm (Mạnh Trường) sắp ra viện và đề nghị anh về nhà để bà tiện chăm sóc. Lâm lạnh lùng đáp: "Không cần đâu! Con tự về nhà con. Con tự chăm sóc được cho mình. Cuộc sống của ai người ấy sống, bao năm nay vẫn vậy. Mẹ không phải nghĩ ngợi nhiều mà cứ bình thường thôi". Bà Hạnh buồn bã không nói thêm được câu nào ngoài hai từ "tuỳ con".

Trong khi đó, Trang (Ngọc Thuỷ) nhận thấy thái độ khác thường của chị gái sau khi nhận điện thoại. Thương nói dối đó là phụ huynh học sinh nhưng Trang đoán ngay đó là mẹ của Quân nên gặng hỏi chị gái. Trang nói gặp Quân trong viện và thấy thái độ của anh rất gượng gạo nên đoán là đã xảy ra chuyện sau bữa tiệc sinh nhật bà Dung mà chị gái tham dự.

Thương cho biết Quân và mẹ có chút khúc mắc. Bà Dung yêu con trai nên lo lắng cho Quân, đó là chuyện hết sức bình thường. "Khởi đầu của chị không thuận lợi lắm nhưng yên tâm, chị giải quyết được. Cấm tọc mạch không lần sau chị không kể đâu", Thương nói với em gái.

Thương sẽ làm gì khi bị mẹ bạn trai xúc phạm?