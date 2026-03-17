Trong Bước chân vào đời tập 11 lên sóng tối nay, 17/3, Quân (Huỳnh Anh) an ủi Thương Thương (Quỳnh Kool) và cuộc nói chuyện của họ đã lọt vào tai bà Dung (Quách Thu Phương). Thương nói không muốn mang thêm cho Quân gánh nặng, không muốn bạn trai buồn phiền vì mình. Cô yêu Quân nhưng lo lắng vì không biết tình yêu của họ đi về đâu nếu Quân và mẹ cứ căng thẳng như vậy. Bất ngờ Quân đề nghị cưới Thương khiến cô ngỡ ngàng.

Ở diễn biến khác, bà Dung rất sốc nhưng vẫn tìm đến nhà Thương để tìm hiểu gia cảnh của người yêu con trai. Bà đến nhà trọ của Thương với thái độ vô cùng khó chịu. "Tôi muốn đến xem chị em cô sống như thế nào", bà nói. Thấy tình hình căng thẳng, Thương mời mẹ người yêu ra quán cafe nói chuyện. Bà Dung đứng dậy ra về mà không thèm đáp lại tiếng chào của Trang (Ngọc Thuỷ).

Trong khi đó, Minh (Sơn Tùng) bị bắt vào đồn công an vì tội trộm cắp khiến hai chị vô cùng lo lắng và bức xúc. "Em có lấy tiền của bác Dung không?", Thương hỏi em trai. Minh vừa khóc vừa đáp rằng mình không lấy. Mẹ Quân có đồng ý cho Quân lấy Thương? Minh bị bà Dung vu oan để hạ nhục bạn gái của con trai? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 11 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.