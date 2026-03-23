Trong Bước chân vào đời tập 13 lên sóng tối nay, 23/3, bà Dung (Quách Thu Phương) đến đồn công an thừa nhận mình đã tìm thấy 100 triệu đồng bị mất và đồng ý rút đơn kiện một cách miễn cưỡng trước mặt chị em Thương (Quỳnh Kool), đồng nghĩa với việc Minh (Sơn Tùng) được minh oan.

Tuy nhiên theo đề nghị của công an, do chiếc xe bị đập phá đứng tên Quân (Huỳnh Anh) nên nếu anh không có yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự thì hai bên có thể thoả thuận dân sự.

Vẫn ấm ức trong người nên về nhà bà Dung trút giận lên con trai bất chấp lời giải thích của Quân. Bà Dung nói ai lấy tiền của mình cũng đều liên quan đến chị em Thương mà theo bà "chẳng tốt đẹp gì". Bà yêu cầu con trai tránh xa Thương. Khi Quân nói mẹ vô lý, hết sức bào chữa cho chị em Thương, bà Dung thực sự nổi giận. Bà dùng lời không hay dành cho Minh và nói sợ hãi vì thấy chị em Thương giao du với giang hồ.

Ở diễn biến khác, bà Dung về tận nhà Thương ở quê để gặp bà ngoại cô kể hết sự việc. Bà Dung nói bỏ qua sự việc vì con trai mình nhưng tuyên bố không muốn Quân dính dáng đến gia đình Thương. Bà ngoại của Thương (Ngọc Tản) vẫn hết sức bảo vệ các cháu, cho rằng họ đều được học hành tử tế, biết nghĩ và chắc có sự hiểu lầm. Tuy vậy, bà Dung cho rằng Thương đang toan tính tìm chỗ dựa cho tương lai vì gia cảnh nghèo khó. "Cô không được phép nói cháu tôi như thế! Không được phép xúc phạm gia đình tôi", bà ngoại của Thương đứng dậy nói và chỉ tay ra cửa.

