Trong Bước chân vào đời tập 14 lên sóng tối nay, 24/3, lo lắng cho cụ Ngà (Ngọc Tản), Thương (Quỳnh Kool) nói nếu còn xảy ra chuyện tương tự, cô sẽ về quê ở để tiện chăm sóc cho bà. Tuy nhiên, cụ Ngà không đồng ý. Bà khuyên cháu: "Nếu con yêu ai trước tiên phải yêu lấy mình đã, phải yêu người biết tôn trọng gia đình mình. Đừng để người ta coi thường".

Lời khuyên của bà khiến Thương thức tỉnh. Cô hẹn gặp Quân (Huỳnh Anh) và nói không thể tiếp tục mối quan hệ mà trong đó mẹ của người yêu coi thường gia đình mình. Cô không thể chịu nổi việc bà Dung (Quách Thu Phương) về quê và xúc phạm bà ngoại cô.

"Em không muốn chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa", Thương run rẩy nói. Quân đáp anh biết điều đó và nếu cần sẽ sẽ xin lỗi thay mẹ. Tuy nhiên, Thương kiên quyết, cho rằng điều mình vừa nói không phải trong lúc nóng giận.

Quân đau khổ vì không thể tiếp tục với Thương, trách bản thân vô dụng vì đến yêu một người cũng không được theo ý mình. Vì thế, với Quân mọi thứ không còn ý nghĩa. Bà Dung bao biện muốn làm tất cả cũng chỉ vì tốt cho con trai nhưng càng làm Quân tức giận hơn. Anh đưa lại chiếc phong bì mà mẹ đã gửi lại cho bà ngoại Thương. Sau cuộc cãi vã với mẹ, Quân bỏ đi và trượt ngã ở cầu thang rồi ngất đi khiến bà Dung hoảng loạn.

Quân có bị mất trí nhớ sau tai nạn?