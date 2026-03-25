Trong Bước chân vào đời tập 15 lên sóng tối nay, 25/3, dù Thương (Quỳnh Kool) dứt khoát chia tay nhưng Quân (Huỳnh Anh) vẫn tìm đến nhà trọ của cô để níu kéo. Quân hào hứng thông báo anh dã dọn ra khỏi nhà và giờ đã là người vô gia cư. "Anh Quân, anh đi về đi! Đừng trẻ con thế này nữa", Thương nói.

Tuy nhiên, Quân tìm cách tiếp cận với 2 em của Thương, thuyết phục sẽ không bao giờ làm người yêu tổn thương. Trang (Ngọc Thuỷ) nói: "Anh phải tự quyết định cho tương lai của mình đừng lúc nào cũng làm con trai ngoan của mẹ nữa". Quân đáp: "Thì anh đang hư rồi đây. Anh vừa bỏ nhà đi. Quyết tâm anh có thừa, chỉ cần hai đứa ủng hộ anh thôi". Câu trả lời của Quân nhận được sự đồng tình của cả Thuỷ và Minh (Sơn Tùng).

Trong khi đó để lấy lòng chị em Thương, Quân chủ động kết nối Lâm (Mạnh Trường) với Trang nhằm giúp công việc của cô chạy nhanh hơn. Trang ngỏ ý muốn đón Lâm đến toà soạn phỏng vấn nhưng anh từ chối với lý do có thể tự đi được. Quân nói sẽ giúp Trang tháp tùng Lâm tới tận cơ quan cô.

Ở diễn biến khác, bà Dung (Quách Thu Phương) rất buồn khi con trai bỏ nhà ra đi nên nằm lỳ trên giường. Bà yêu cầu chồng gọi Quân về thì mới chịu ăn uống. Bà trách chồng vì là một phần nguyên nhân khiến con trai bỏ đi do ông không tỏ thái độ cứng rắn với Quân. Bà Dung cũng không vui khi chồng không bao giờ tỏ thái độ với Thương, cũng không ra mặt phản đối Quân mà "tiếp tay thông đồng với chúng nó".

Liệu Thương có mủi lòng mà quay lại với Quân? Bà Dung sẽ làm gì để Quân về? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 15 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.