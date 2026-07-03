Đắk Lắk:

Ngày 3/7, ông Nguyễn Ngọc Pháp - Chủ tịch UBND xã Krông Bông cho biết, địa phương vừa phối hợp quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ ở khu vực núi Đá Đen (dưới chân dãy núi Chư Yang Sin).

Hai hài cốt liệt sĩ đã được quy tập. Ảnh: NP

Trước đó, trong hai ngày (1-2/7), UBND xã Krông Bông phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại vườn cà phê của gia đình ông Ama Ô Mi, thuộc khu vực núi Đá Đen.

Trong quá trình này, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời phát hiện nhiều di vật gắn liền với người chiến sĩ như: bạt bộ đội, áo kaki, một số chi tiết của thiết bị bộ đàm thông tin cùng nhiều quân trang, quân dụng và vật dụng sinh hoạt cá nhân đã bị phân hủy theo thời gian.

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã thu thập các mẫu răng, mẫu xương để phục vụ việc giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

Sau khi hoàn thành công tác khai quật, 2 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật liên quan được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Krông Bông (cũ) để bảo quản theo quy định.

Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức trang nghiêm theo quy định của Nhà nước.

Ông Nguyễn Ngọc Pháp cho biết, việc tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Đội K51 với cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là những nguồn tin quý báu do nhân dân cung cấp.

"Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ hôm nay và mai sau", ông Pháp chia sẻ.