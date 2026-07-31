Hơn 100 nghệ sĩ tài năng đến từ Nhà hát Opera Giuseppe Verdi di Trieste (Ý) đã cùng nhau tạo nên một đêm nghệ thuật thăng hoa, đưa khán giả đắm chìm vào nước Pháp thế kỷ XIX hoa lệ nhưng cũng đầy bi thương.

Hơn 170 năm kể từ lần đầu ra mắt năm 1853 tại Venice, kiệt tác của nhà soạn nhạc vĩ đại Giuseppe Verdi dựa trên vở kịch La Dame aux camélias - Trà hoa nữ của Alexandre Dumas (con) vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử opera thế giới. Khác với những câu chuyện về các vị thần hay tầng lớp quý tộc xa vời, Verdi đã dũng cảm kể một câu chuyện rất đời về Violetta Valéry - một người phụ nữ sống giữa chốn phồn hoa. Phía sau những đêm tiệc xa xỉ là hành trình đương đầu với định mệnh, khao khát tình yêu chân thành và nỗi đau cào xé trước những định kiến khắc nghiệt của xã hội.

Dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn lừng danh châu Âu Arnaud Bernard, vở kịch là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính truyền thống và sự sáng tạo hiện đại.

Nhạc kịch chia thành 3 màn, màn 1 - Violetta (soprano Maria Grazia Schiavo) gặp Alfredo (Klodjan Kaçani) trong một buổi dạ tiệc ở Paris. Tình yêu chân thành của Alfredo khiến cô, giữa cuộc sống xa hoa và phù phiếm, bắt đầu hy vọng vào một cuộc đời mới.

Màn 2 - Hai người sống hạnh phúc bên nhau nhưng cha của Alfredo yêu cầu Violetta rời xa con trai để bảo vệ danh dự gia đình. Vì tình yêu, cô chấp nhận hy sinh và âm thầm chia tay.

Màn 3 - Mắc bệnh nặng và cô đơn, Violetta sống những ngày cuối đời. Khi Alfredo biết được sự thật và quay trở lại thì đã quá muộn. Violetta qua đời, khép lại câu chuyện cảm động về tình yêu, sự hy sinh và những định kiến xã hội.

Dấu mốc lịch sử của nghệ thuật đỉnh cao

Sự kiện lần này đánh dấu một bước ngoặt mang tính lịch sử: Lần đầu tiên Nhà hát Hồ Gươm hợp tác với biểu tượng nghệ thuật Ý có lịch sử hơn 2 thế kỷ – Nhà hát Opera Giuseppe Verdi Trieste. Nhà hát Hồ Gươm đã trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất một vở opera kinh điển theo tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.

Dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn lừng danh châu Âu Arnaud Bernard, vở kịch là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính truyền thống và sự sáng tạo hiện đại.

Giám đốc nghệ thuật Vicari Valerio bày tỏ niềm tự hào khi mang âm nhạc - cái nôi của văn hóa Ý - đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Sau đêm diễn, ông Polo Giuliano - Giám đốc Nhà hát Giuseppe Verdi chia sẻ đầy tự hào về sự góp mặt của 3 ca sĩ opera Ý xuất sắc, đặc biệt là kinh nghiệm dày dặn của nữ chính vai Violetta. Ông nhấn mạnh bối cảnh sân khấu dù đơn giản, truyền thống nhưng lại mang đến hiệu ứng thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, dàn hợp xướng đảm nhận những phân đoạn vô cùng quan trọng và dạt dào cảm xúc của vở diễn.

Nữ nghệ sĩ Maria Grazia Schiavo (vai Violetta) tâm sự: "Tôi đến với nhân vật Violetta trước hết bằng niềm say mê cuốn tiểu thuyết của Alexandre Dumas, tác phẩm đã truyền cảm hứng cho câu chuyện của La Traviata".

Bằng việc đi sâu vào nội tâm nhân vật và bối cảnh xã hội từ khi còn nhỏ, kết hợp cùng việc khám phá từng sắc thái tinh tế, từng trọng âm và rung động trong âm nhạc của Verdi, cô khao khát truyền tải trung thực nhất vẻ đẹp mà nhà soạn nhạc muốn gửi gắm. Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, Maria mang theo sự háo hức, tò mò và mong mỏi khán giả sẽ đón nhận nồng nhiệt niềm đam mê mà các nghệ sĩ cống hiến trên sân khấu.

Đại diện cho nỗ lực kết nối văn hóa không biên giới, Giám đốc nghệ thuật Vicari Valerio bày tỏ niềm tự hào khi mang âm nhạc - cái nôi của văn hóa Ý đến gần hơn với công chúng Việt Nam với hy vọng về những lần hội ngộ trong tương lai.

Khép lại 3 màn kịch bằng sự ra đi bi thương của Violetta trong nỗi cô đơn và bệnh tật khi tình yêu của Alfredo tìm đến quá muộn màng, đêm diễn La Traviata không chỉ mang tinh hoa nghệ thuật quốc tế đến với khán giả mà còn khẳng định bước tiến quan trọng của Nhà hát Hồ Gươm trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

Trích trong "La Traviata"

Ảnh: HGO