Shrek: The Musical, vở nhạc kịch nổi tiếng của Broadway, từng diễn tại Việt Nam năm 2023. Sau thành công đó, The YOUniverse đã quyết định mang Shrek: The Musical trở lại với một diện mạo mới với tên gọi Shrek: On National Tour.

Vở nhạc kịch kể về Shrek, gã chằn tinh sống cô độc trong đầm lầy. Cuộc sống của anh thay đổi khi các nhân vật cổ tích bị lãnh chúa Farquaad trục xuất đến đầm lầy của Shrek. Để lấy lại sự riêng tư, Shrek phải đưa công chúa Fiona về cho Farquaad, đồng thời tìm kiếm giá trị bản thân và tình yêu đích thực.

Với thông điệp về bình đẳng giới, giai cấp, ngoại hình và tôn trọng sự khác biệt, ê-kíp vở nhạc kịch hy vọng nghệ thuật sẽ xóa tan khoảng cách thế hệ và kết nối mọi người.

Hai nhân vật chính do Trần Anh Đức, Dương Minh Anh đảm nhiệm diễn tròn vai.

Với những màn trình diễn đặc sắc, Shrek: The Musical tạo không gian ấm áp kết nối gia đình, nơi bố mẹ và các con cùng hòa mình vào những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa.

Điểm độc đáo của vở nằm ở ánh sáng, kết hợp phong cách phương Đông và phương Tây.

Đạo diễn khéo léo lồng ghép các câu nói tiếng Việt như: Ối giời ơi, Hồ Gươm, Tháp Rùa, bánh chưng và bún đậu mắm tôm một cách duyên dáng và hài hước, khiến người xem thấy gần gũi.

Trang phục trong vở diễn được làm từ vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường, thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc giữ gìn hành tinh xanh.

Trích đoạn trong nhạc kịch "Shrek: On National Tour":

Ảnh: BTC