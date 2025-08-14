Quân đội Ukraine cho hay, kể từ ngày 4/8, các máy bay tấn công của Nga tiếp tục nhắm vào nhiều vị trí trên tiền tuyến khi phóng loạt bom lượn tầm xa nằm ngoài phạm vi đối phó của hầu hết hệ thống phòng không thuộc sở hữu của Ukraine.

Trong tuần qua, các máy bay ném bom của Ukraine chủ yếu là tiêm kích MiG-29 có từ thời Liên Xô hoặc Su-27 cũng đã sử dụng đạn dược của NATO để triển khai những đợt đáp trả hiếm hoi nhằm vào các trụ sở của Nga gần những tuyến giao tranh. Một số bằng chứng cho thấy, các nhà hoạch định kế hoạch tấn công của Không quân Ukraine còn muốn nhắm tới các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Tiêm kích F-16 của Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Một trong những mục tiêu nổi bật và bị Nga tấn công nhiều nhất là một cây cầu trong thành phố Kherson, nối khu dân cư và trung tâm hành chính của thành phố với khu công nghiệp nằm bên sông Dnipro.

Một quả bom của Nga nặng khoảng 3 tấn đã rơi trúng cây cầu hôm 2/8, tạo ra một hố thủng lớn trên mặt cầu, nhưng phần còn lại của cầu lại gần như không bị hư hại. Kể từ đó, Nga đã có thêm ít nhất 5 đợt không kích khác nhằm phá hủy cây cầu này. Song, theo chính quyền vùng Kherson, các đợt tấn công đều trượt mục tiêu, nên gây ra thiệt hại nặng cho nhiều ngôi nhà và cơ sở kinh doanh lân cận cũng như làm gián đoạn nguồn cung khí đốt, nước và điện trong khu vực.

Một cuộc không kích khác của Nga vào thị trấn ngoại ô thuộc vùng Zaporizhzhia hôm 4/8 đã dẫn tới thương vong và phá hủy 9 ngôi nhà ở Ukraine. Tiếp đó, theo Thống đốc Ivan Federiv, hôm 10/8, ít nhất 2 quả bom lượn của Nga đã đánh trúng 2 mục tiêu khác ở thành phố Zaporizhzhia, khiến 20 dân thường bị thương.

Báo cáo của Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine thống kê, Nga đã thả từ 92 - 160 quả bom dẫn đường trên không xuống Ukraine mỗi ngày kể từ đầu tháng 8. Trong khi đó, các cuộc tấn công của máy bay quân sự Ukraine lại là chuyện hiếm và đôi khi suốt vài tuần không diễn ra.

Tuy nhiên, từ ngày 4 – 11/8, lực lượng không quân nhỏ bé của Ukraine với tỷ lệ phi công bị áp đảo là 1/10 so với phía Nga đã bất ngờ phản công. Cụ thể, hôm 10/8, Ukraine tuyên bố lực lượng không quân của nước này đã tấn công các sở chỉ huy của tiểu đoàn Nga gần thị trấn Oleshki ở vùng Kherson, miền nam Ukraine. Giới chức Ukraine nhấn mạnh, vụ tấn công đã loại bỏ “khoảng 25 binh sĩ đối phương” và làm bị thương 11 người khác.

Không quân Ukraine bất ngờ triển khai nhiều đợt không kích vào các vị trí của Nga. Ảnh: Kyiv Post

Theo nguồn tin chưa được xác nhận, trong vụ tấn công trên, tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine đã thả 2 quả bom lượn GBU-62 do Mỹ sản xuất. Quân đội Ukraine lần đầu tiên tiếp nhận bom dẫn đường thả từ máy bay GBU-62 JDAM-ER vào năm 2023.

Hôm 8/8, quân đội Ukraine cũng đã đăng video về vụ không kích nhằm vào các tòa nhà được Kiev xác nhận là trụ sở của một đơn vị Nga ở vùng Kharkiv. Một số blogger công bố hình ảnh cho thấy, loại đạn được thả xuống vị trí của Nga là bom GBU-39 của Mỹ, một phiên bản nhỏ hơn so với GBU-62.

Trong khi đó, truyền thông Ukraine đưa tin, Không quân Ukraine đã sử dụng bom lượn dẫn đường AASMS của Pháp ở thị trấn Kamyanske thuộc vùng Zaporizhzhia, nhằm tập kích các trụ sở của Nga. Một số báo cáo cho rằng, tiêm kích F-16 Ukraine đã thả những quả bom này.

Bên cạnh đó, nhiều đoạn video và văn bản chưa được xác thực xuất hiện trên các nền tảng thông tin của quân đội Ukraine cũng cho biết, Không quân nước này đã tấn công nhiều vị trí ở phía đông Pokrovsk và nam Kherson.