Báo Kyiv Independent và trang tin quân sự Militarnyi hôm 11/8 dẫn dữ liệu cập nhật từ trang Deep State của Ukraine cho hay, quân đội Nga đã tiến sâu thêm 15km và mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc mặt trận Pokrovsk - Myrnohrad trong khoảng thời gian từ ngày 6 - 11/8.

Pháo binh Nga khai hỏa. Ảnh: TASS

Theo bản đồ cập nhật của Deep State, các lực lượng Moscow hôm 6/8 đang kiểm soát khu định cư Novotoretsk, cách thành phố Myrnohrad khoảng 10km về phía bắc và tổ chức mũi tấn công vào làng Maiak gần đó. Tuy nhiên, tới ngày 11/8, quân Nga đã tấn công vào một loạt khu định cư ở phía tây bắc làng Maiak như Nove Shakhove, Kucheriv Yar, Vesele và Zolotyi Kolodiaz, đồng thời giành quyền kiểm soát thêm các khu vực xung quanh.

“Sau khi tìm thấy những kẽ hở trong phòng tuyến, đối phương đã tiến sâu hơn và vượt qua nhiều vị trí phòng thủ của Ukraine”, trích thông cáo của Deep State.

Bản đồ chiến sự ở phía bắc mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad hôm 6/8 và 11/8. Ảnh: Deep State của Ukraine

Ukraine tuyên bố hạ lữ đoàn trưởng của Nga

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 11/8 tuyên bố, binh lính Kiev gần đây đã tấn công sở chỉ huy của một lữ đoàn Nga ở vùng Donetsk.

“Các đơn vị phòng thủ của Ukraine tiếp tục phá hủy thêm nhiều sở chỉ huy đối phương. Mục tiêu mới nhất là sở chỉ huy của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 85 của Nga đặt tại tỉnh Donetsk. Đòn tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao đã khiến chỉ huy lữ đoàn, mật danh ‘Dniepr’ và 5 quân nhân khác thiệt mạng”, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay.

Cho tới nay, quân đội Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin do phía Ukraine công bố.