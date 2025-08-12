Tờ Pravda đưa tin, ông Zelensky hôm 11/8 đã được nghe báo cáo từ các chỉ huy tình báo và quân sự về những kỳ vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và những việc ông chủ Điện Kremlin đang chuẩn bị làm.

Ông Zelensky cho hay, tình báo Ukraine không thu thập được bằng chứng cho thấy binh sĩ Nga nhận lệnh chuẩn bị cho tình huống hậu xung đột, mà đang chuẩn bị cho hoạt động tấn công mới.

Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

“Liên quan tới hoạt động quân sự, nhà lãnh đạo Nga hoàn toàn không chuẩn bị cho lệnh ngừng bắn hoặc kết thúc xung đột. Ông Putin được cho xuất hiện tại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ như một chiến thắng cá nhân và sau đó tiếp tục hành động như những gì trước đây, gây áp lực cho Ukraine như trước đây”, Tổng thống Zelensky nói.

“Hơn thế, không có dấu hiệu về việc binh sĩ Nga nhận được tín hiệu chuẩn bị cho tình huống hậu xung đột. Trái lại, họ đang tái triển khai binh sĩ và lực lượng như thể chuẩn bị cho các đợt tấn công mới”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Cũng theo ông Zelensky, Ukraine sẽ tiếp tục thông báo với các đối tác về tình hình thực tế trên tiền tuyến và kế hoạch của Nga cho những hành động tiếp theo.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Cũng trong ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, ông và Tổng thống Putin sẽ thảo luận về "trao đổi đất đai" giữa Nga và Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào ngày 15/8.