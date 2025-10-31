Sáng 30/10, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết đã có văn bản thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc buộc thôi việc ông Đàng Tảng - giáo viên môn Toán - do vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo và tái phạm trong thời gian đang thi hành kỷ luật.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, vào ngày 3/10, ông Đàng Tảng có hành vi dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của đồng nghiệp Nguyễn Trúc Sinh - Bí thư Đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp trước sự chứng kiến của bảo vệ và học sinh.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi trên xuất phát từ việc ông Tảng tự ý để xe máy ngay trước cổng trường. Khi bị ông Nguyễn Trúc Sinh nhắc nhở, ông Tảng lập tức quay lại bóp cổ rồi hành hung ông Sinh.

Kết quả xác minh của Hội đồng kỷ luật Trường THPT Võ Nguyên Giáp khẳng định, hành vi của ông Tảng vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh người thầy.

Cũng theo Trường THPT Võ Nguyên Giáp, trong buổi họp kiểm điểm và họp Hội đồng kỷ luật, ông Tảng không viết bản kiểm điểm, tỏ thái độ ngang nhiên, cười cợt, chế giễu mọi người, thiếu tinh thần cầu thị.

Theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, trong các năm từ 2013 đến 2025, ông Đàng Tảng đã 5 lần bị kỷ luật tại các đơn vị công tác khác nhau. Hội đồng kỷ luật của Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã tiến hành họp, kết quả bỏ phiếu 100% đồng ý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Dựa trên căn cứ các báo báo và hồ sơ vụ việc, Sở GD-ĐT Đắk Lắk nhận thấy hành vi vi phạm của viên chức Đàng Tảng là tái phạm khi đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo và hành vi vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, gây dư luận bức xúc, vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Theo đó, Sở GD-ĐT thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức Đàng Tảng, giáo viên bộ môn Toán. Sở GD-ĐT nêu ý kiến để hiệu trưởng nhà trường thực hiện theo quy định.