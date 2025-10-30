Ngày 30/10, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, hiện đã có 61/102 đơn vị cấp xã, phường gửi báo cáo về việc còn nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên. Trong số này có 23 xã, phường xác nhận đang còn nợ tiền dạy thêm của giáo viên, tổng hơn 35 tỷ đồng.

Đại diện Sở GD-ĐT cho biết, đơn vị đang đôn đốc các địa phương còn lại gửi báo cáo để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi cho giáo viên.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk đang đôn đốc các địa phương báo cáo tình trạng nợ tiền dạy thêm của giáo viên. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục báo cáo chi tiết tình hình thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Qua rà soát bước đầu, tình trạng chậm chi trả chủ yếu xảy ra tại các trường mầm non, tiểu học và THCS do UBND xã, phường trực tiếp quản lý. Đơn cử, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (phường Buôn Ma Thuột) nợ hơn 6.500 tiết, tương đương gần 1,2 tỷ đồng; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nợ gần 3.000 tiết, khoảng 582 triệu đồng.

Những trường này cho biết, dù đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp nhưng chưa được bố trí kinh phí để thanh toán cho giáo viên.

Các trường trực thuộc Sở GD-ĐT Đắk Lắk như THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên không phát sinh nợ tiền dạy thêm giờ.

Trước đó, ngày 10/10, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT báo cáo về việc “nợ” tiền dạy thêm giờ của giáo viên. Đồng thời yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý ngay, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo.

Theo Nghị định 60/2021 và Nghị định 111/2022 của Chính phủ, kinh phí chi trả dạy thêm giờ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của từng đơn vị. Các trường phải chủ động cân đối kinh phí để chi trả đúng chế độ, bảo đảm quyền lợi cho giáo viên. Tuy nhiên, đến nay nhiều trường ở Đắk Lắk vẫn chưa thanh toán, khiến giáo viên lo lắng.