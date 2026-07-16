Công nghệ tiên phong trong quản lý đái tháo đường

Ngày nay, quản lý đái tháo đường đang có những thay đổi với công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (Continuous Glucose Monitoring - CGM), hỗ trợ người bệnh chủ động điều chỉnh bữa ăn, vận động và sinh hoạt, đồng thời giảm bớt những lo lắng trước các biến động đường huyết, đặc biệt là nguy cơ hạ đường huyết.

Công nghệ CGM giúp người dùng an tâm hơn mỗi ngày

Nhiều người mắc đái tháo đường cho biết CGM đã mang lại sự an tâm và thuận tiện hơn trong cuộc sống.

Với chị Khánh Linh 34 tuổi, mắc đái tháo đường từ nhỏ, mỗi bữa ăn của chị đều gắn với việc tính toán kỹ lưỡng tác động của thực phẩm đến đường huyết.

Khi bắt đầu sử dụng hệ thống theo dõi đường huyết liên tục, chị Linh cảm thấy nhẹ nhàng hơn: "Trước đây, mỗi ngày phải đo và tiêm nhiều lần, còn khi dùng CGM, tôi chỉ cần dán cảm biến nên ít đau hơn rất nhiều”.

Theo cập nhật mới trong “Hướng dẫn Chăm sóc Đái tháo đường năm 2026”, Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) khuyến nghị mở rộng sử dụng CGM từ sớm ở nhiều nhóm người bệnh hơn.

FreeStyle Libre - hệ thống CGM tiên tiến thế giới, giúp đơn giản hóa quản lý đường huyết

Với mục tiêu đồng hành cùng người sống chung với đái tháo đường kiểm soát tốt đường huyết, Abbott đã giới thiệu hệ thống FreeStyle Libre tại Việt Nam từ năm 2021. Với cảm biến nhỏ chỉ bằng đồng xu được gắn ở mặt sau cánh tay, FreeStyle Libre giúp việc theo dõi đường huyết trở nên đơn giản, không cần trích máu ngón tay và dễ tiếp cận hơn. Kể từ đó, Abbott không ngừng mở rộng khả năng tiếp cận các công nghệ tiên tiến nhằm hỗ trợ người bệnh chủ động hơn trong quản lý đái tháo đường.

Mới đây, Abbott đã giới thiệu bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus thế hệ mới, đạt tiêu chuẩn iCGM chính xác cao, giúp người mắc đái tháo đường thêm an tâm chăm sóc sức khỏe.

Abbott mang đến Việt Nam bộ cảm biến mới FreeStyle Libre 2 Plus đạt chuẩn iCGM

Đạt tiêu chuẩn theo dõi đường huyết liên tục tích hợp (iCGM) của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) về độ chính xác, hệ thống tích hợp các cảnh báo tùy chọn khi đường huyết tăng hoặc giảm, cung cấp bức tranh dao động đường huyết, giúp người mắc đái tháo đường tự tin hơn trong quyết định chăm sóc sức khỏe.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand, chia sẻ: “Công nghệ tiên phong của FreeStyle Libre giúp người mắc đái tháo đường đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe phù hợp dựa trên dữ liệu. Với khả năng cung cấp chỉ số đường huyết theo thời gian thực và cài đặt cảnh báo tùy chọn, bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus giúp đơn giản hóa việc quản lý đái tháo đường. Nhờ đó, người dùng có thêm thời gian để tận hưởng những điều họ yêu thích”.

Abbott đồng hành chuyển đổi số trong chăm sóc đái tháo đường

Tháng 9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh các giải pháp đột phá ứng dụng chuyển đổi số nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế số và chủ động hơn trong quản lý sức khỏe. Việc tiếp cận thông tin kịp thời được kỳ vọng góp phần thay đổi hành vi, nhận thức và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ mang đến các giải pháp công nghệ theo dõi đường huyết tiên phong, Abbott còn thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện trong chăm sóc bệnh đái tháo đường tại Việt Nam, từ các giải pháp dinh dưỡng khoa học, đến các chương trình nâng cao nhận thức nhằm hỗ trợ người mắc đái tháo đường sống trọn vẹn hơn.

Những nỗ lực này phản ánh cam kết lâu dài của Abbott trong chăm sóc đái tháo đường, đóng góp vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Phương Dung