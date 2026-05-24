Nhiều người cho rằng chỉ cần ăn uống lành mạnh là có thể kiểm soát tốt đường huyết. Tuy nhiên, không ít bệnh nhân tiểu đường vẫn gặp tình trạng đường huyết tăng cao dù đã ăn gạo lứt, rau xanh và hạn chế thịt đỏ. Theo bác sĩ y học gia đình Trần Hân Mị (Trung Quốc), một thay đổi nhỏ sau bữa ăn có thể tạo khác biệt đáng kể, đó là đi bộ khoảng 10 phút ngay sau khi ăn.

Bác sĩ Trần cho biết bà thường gặp các bệnh nhân đeo thiết bị theo dõi đường huyết liên tục đặt câu hỏi vì sao có chế độ ăn lành mạnh nhưng đường huyết vẫn tăng. Thay vì chỉ tập trung vào thực phẩm, bà thường khuyên người bệnh đứng dậy đi bộ ngay sau bữa ăn.

Theo China Times, nhiều nghiên cứu cho thấy thời điểm vận động có ảnh hưởng lớn đến khả năng kiểm soát đường huyết. Một phân tích của Đại học Otago (New Zealand) theo dõi sức khỏe của 41 bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Những người tham gia được chia thành hai nhóm: một nhóm đi bộ 30 phút mỗi ngày trong một lần duy nhất, nhóm còn lại đi bộ 10 phút sau mỗi bữa ăn, tổng cộng cũng là 30 phút mỗi ngày.

Kết quả cho thấy nhóm đi bộ sau các bữa ăn có hiệu quả kiểm soát đường huyết tốt hơn rõ rệt. Đặc biệt, hiệu quả đi bộ sau bữa tối là rõ nhất, khi mức đường huyết giảm tới 22%.

Theo bác sĩ Trần, nguyên nhân nằm ở hoạt động của chất GLUT4 vận chuyển glucose trong cơ thể. Bình thường, glucose trong máu cần được đưa vào tế bào để sử dụng làm năng lượng. Khi đi bộ ngay sau bữa ăn, các cơ ở chân bắt đầu co bóp, kích thích GLUT4 di chuyển ra bề mặt tế bào. Quá trình này giúp glucose đi từ máu vào tế bào nhanh hơn, từ đó hỗ trợ giảm đường huyết.

Bác sĩ Trần nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là vận động mà còn là vận động đúng thời điểm. Sau khi ăn khoảng 60-90 phút, đường huyết thường đạt mức cao nhất. Vì vậy, nếu chờ quá lâu mới bắt đầu đi lại thì hiệu quả kiểm soát đường huyết sẽ giảm đáng kể.

“Không phải ăn xong nằm nghỉ trên sofa hai tiếng rồi mới đứng dậy vận động”, bác sĩ Trần nói. Theo bà, mọi người nên đi bộ trong vòng 30 phút sau bữa ăn để cơ bắp được kích hoạt trước khi đường huyết tăng lên đỉnh điểm.

Đây cũng là lý do việc đi bộ 10 phút sau ăn hiệu quả hơn so với đi bộ 30 phút lúc bụng đói vào buổi sáng trong việc kiểm soát đường huyết sau bữa ăn.

Sau khi áp dụng thói quen trên, nhiều bệnh nhân đã ghi nhận đường huyết ổn định hơn. Đây là phương pháp đơn giản, không tốn nhiều thời gian hay chi phí nhưng có thể mang lại hiệu quả cao trong việc kiểm soát đường huyết, đặc biệt với người mắc tiểu đường tuýp 2 hoặc người có nguy cơ tăng đường huyết sau ăn.