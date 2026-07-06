Nhiều người mắc tiểu đường cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì phải cắt bỏ hoàn toàn cơm trắng. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Tiêu Vĩ Thành (Trung Quốc), quan niệm này không hoàn toàn đúng. Việc kiêng cơm trắng trong thời gian dài không chỉ làm tăng nguy cơ hạ đường huyết mà còn có thể khiến chế độ dinh dưỡng mất cân bằng.

Bác sĩ cho biết, chìa khóa kiểm soát đường huyết không chỉ phụ thuộc vào cơm mà ở cách kết hợp thực phẩm trong bữa ăn. Thứ nhất, bạn nên ưu tiên các loại tinh bột giàu chất xơ (gạo lứt, ngô, khoai, các loại đậu) để làm chậm quá trình hấp thu đường nhưng vẫn có thể ăn một lượng vừa phải các loại tinh bột khác. Thứ hai, lượng thực phẩm giàu tinh bột chỉ nên chiếm khoảng 1/4 khẩu phần ăn. Thứ ba, bạn cần kết hợp cơm với rau và thực phẩm giàu protein (thịt, cá, đậu) để đường huyết ổn định hơn sau bữa ăn.

Bạn không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn cơm trắng. Ảnh: Ban Mai

3 sai lầm khi kiểm soát đường huyết

Sai lầm đầu tiên là kiêng hoàn toàn cơm trắng. Nhiều người cho rằng cắt bỏ thực phẩm giàu tinh bột sẽ giúp hạ đường huyết nhanh hơn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tiêu, việc không ăn cơm trong thời gian dài có thể khiến chế độ dinh dưỡng mất cân bằng. Đồng thời, cảm giác đói kéo dài dễ dẫn đến ăn quá nhiều trong các bữa sau, khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn.

Sai lầm thứ hai là chỉ uống cà phê đen vào bữa sáng. Bác sĩ cho biết một số bệnh nhân lựa chọn cách này để hạn chế lượng tinh bột nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, hấp thụ caffeine (thành phần chính trong cà phê) khi bụng đói có thể gây hồi hộp, chóng mặt, tinh thần uể oải. Từ đó, cảm giác đói cũng tăng lên, khiến người bệnh dễ ăn nhiều hơn ở bữa tiếp theo.

Sai lầm thứ ba là cắt bỏ hoàn toàn tinh bột vào bữa tối. Theo bác sĩ Tiêu, nhiều người cho rằng không ăn tinh bột vào buổi tối sẽ giúp kiểm soát đường huyết và giảm cân hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc loại bỏ hoàn toàn nhóm thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể, đồng thời làm giảm chất lượng giấc ngủ. Về lâu dài, nguy cơ tăng cân trở lại cũng có thể cao hơn.