Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nhân (22 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Ngọc Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Dũng

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 7/2025, thông qua mạng xã hội, Nhân quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái 12 tuổi (ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Sau một thời gian liên lạc, Nhân nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái này tại nhà riêng của nạn nhân.

Rạng sáng 15/9, cha mẹ của bé gái bất ngờ phát hiện Nhân đang ở trong phòng ngủ của con. Lo sợ bị phát hiện, Nhân bỏ trốn nhưng sau đó đến Công an đặc khu Phú Quốc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.