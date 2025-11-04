Chiều nay (4/11), phiên tòa xét xử vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman chuyển sang phần tranh luận. Đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án dành cho 141 bị cáo.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt các bị cáo nhóm tội Tổ chức đánh bạc mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Các bị cáo này gồm: Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều quốc tịch Hàn Quốc, cùng là Quản lý Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng).

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Đối với 136 bị cáo phạm tội Đánh bạc, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) mức án từ 4 năm - 4 năm 6 tháng tù; Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ): 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

Có 29 bị cáo bị đề nghị phạt 50-100 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) bị đề nghị phạt 100 triệu đồng thay cho hình phạt tù.

Những bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm, 6 tháng tù giam.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Quan điểm luận tội của đại diện VKS

Quan điểm luận tội của đại diện VSK cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội. Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi, nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật nên đã tổ chức và tham gia đánh bạc, dù biết rõ hành vi này bị nhà nước nghiêm cấm.

Đại diện VKS nhấn mạnh, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, dù là trò chơi điện tử có thưởng hay các phương tiện khác đều gây tác hại lớn xã hội, trật tự an toàn công cộng. Đặc biệt trong vụ án này, có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao, có trình độ học vấn, hiểu biết và lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc, càng làm tăng độ nghiêm trọng của vụ án.

Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, nhằm nghiêm trị, giáo dục, răn đe mạnh mẽ, đồng thời góp phần phòng ngừa tội phạm và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS nêu rõ vụ án có sự tham gia của nhiều bị cáo, mỗi người giữ một vai trò khác nhau trong việc tổ chức và tham gia các hoạt động đánh bạc trái phép.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc, bị cáo Kim In Sung được xác định giữ vai trò chính trong vụ án và là người chủ mưu, cầm đầu hoạt động tổ chức đánh bạc trong thời gian dài, với quy mô đặc biệt lớn và thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ba bị cáo là người quản lý sòng bài, mang quốc tịch Hàn Quốc, được Kim In Sung thuê và trả lương để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và giám sát thu, chi, xem xét và quyết định cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép. Các bị cáo này tuy không hưởng lợi nhưng đều giữ vai trò chính trong vận hành hoạt động của King Club hàng ngày, là đồng phạm giúp sức tích cực cho Kim In Sung.

Trong vụ án này, bị cáo Phan Trường Giang đã tham gia điều hành hoạt động của King Club. Bị cáo cũng là người trực tiếp nhận tiền phí vận hành sòng bài từ Kim In Sung trả cho chi nhánh Công ty Việt Hải Đăng và trực tiếp ký các hợp đồng thuê nhân viên, đồng thời chỉ đạo nhóm nhân viên người Việt Nam thực hiện các công việc hàng ngày để duy trì hoạt động của sòng bài. Do đó, bị cáo được xác định giữ vai trò thứ 3, sau nhóm các bị cáo người Hàn Quốc.

Bị cáo Nguyễn Đình Lâm với trách nhiệm là Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, dù biết rõ hoạt động tổ chức đánh bạc của Kim In Sung là trái phép nhưng vẫn tham gia vào việc quản lý điều hành và tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, giúp tổ chức đánh bạc để thu lợi bất chính.

Vì vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Đình Lâm được xác định là đồng phạm giúp sức cho Kim In Sung, nhưng có vai trò thấp hơn so với bị cáo Phan Trường Giang.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Đánh bạc, đại diện VKS nêu rõ có những bị cáo tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn. Điển hình, bị cáo Bùi Văn Huynh đã đánh bạc với tổng số tiền hơn 16,3 triệu USD. Nhiều bị cáo khác cũng tham gia với số tiền từ hàng triệu USD, cho thấy mức độ vi phạm nghiêm trọng, hành vi đánh bạc đã trở thành thói quen và diễn ra trong thời gian dài. Do đó, cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đặc biệt, một số bị cáo có nhân thân rất xấu, từng bị xử lý về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc trong vụ án khác, nhưng không lấy đó làm bài học, trong thời gian ngắn lại tiếp tục vi phạm, thể hiện ý thức coi thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm để tăng tính răn đe.