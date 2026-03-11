Những ngày này, trên khắp buôn làng của tỉnh Lâm Đồng, không khí chuẩn bị cho "ngày hội non sông" đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trên khắp các tuyến đường từ thành thị tới nông thôn.

Trụ sở bon Bu Đắk được trang trí lộng lẫy chờ ngày bầu cử. Ảnh: Hải Dương

Tại xã biên giới Thuận An, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể triển khai kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy định nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Anh Y Kê (SN 1982, người dân tộc M'nông) - Trưởng bon Sa Pa cho biết, do số lượng cử tri toàn bon lên tới hơn 1.400 người nên hàng ngày bon đã cử một tổ công tác dùng xe máy chở theo "loa kẹo kéo" đi tuyên truyền cho bà con về thời gian, địa điểm bỏ phiếu...

Cử tri vui mừng khi bon trưởng Y Kê (trái) đến tận nhà vận động bầu cử. Ảnh: Hải Dương

Anh Y Kê thông tin thêm, tổ công tác phải nắm chắc số lượng và vị trí rẫy của những cử tri thường xuyên làm xa nhà, đề phòng trường hợp bà con không có điện thoại dẫn đến quên ngày bầu cử. Ngoài ra, với những cử tri đi làm xa không thể về cần phải thông báo ngay để địa phương kịp thời hướng dẫn.

Đáng chú ý, do trong bon Sa Pa có nhiều người dân thường đi thăm bà con ở xa nên anh Y Kê cùng Ban tự quản bon đã đến từng hộ tuyên truyền, vận động bà con không rời khỏi bon từ ngày 9/3 đến hết ngày 15/3 để thực hiện quyền công dân. Nhờ nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm, bà con đều đồng thuận cao.

"Bà con mong muốn trong nhiệm kỳ tới, những người trúng cử sẽ quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống đồng bào, nhất là hạ tầng "điện, đường, trường, trạm". Đặc biệt, cử tri kỳ vọng nhà nước có chính sách hỗ trợ để con em sau khi tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định", anh Y Kê chia sẻ.

Ông Niê Jăn kiểm tra danh sách cử tri. Ảnh: Hải Dương

Tương tự, ông Niê Jăn (64 tuổi) – Trưởng bon Bu Đắk cho biết, công tác chuẩn bị của bon đã cơ bản hoàn thành; các hòm phiếu, cờ hoa... đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Việc tuyên truyền, vận động cử tri vẫn đang được triển khai thường xuyên. "Hiện tại bon đang cử tổ công tác đến từng nhà phát thẻ cử tri, vận động bà con đi bầu cử đúng giờ quy định. Người dân đi đâu cũng bàn chuyện bầu cử, nhắc nhở nhau chọn đúng người có đức, có tài", ông nói.

Còn ông Y Ndốch (57 tuổi, trú tại bon Sa Pa) cho biết, nhờ được tuyên truyền nên gia đình đã nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Kể từ ngày 9/3, các thành viên trong nhà đều gác lại việc nương rẫy, không rời khỏi bon để chờ ngày đi bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, ông Y Ndốch còn tích cực vận động bà con trong bon tham gia bầu cử đầy đủ để hoàn thành nghĩa vụ công dân. Ông kỳ vọng những người trúng cử sẽ quan tâm, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, giúp cuộc sống buôn làng ngày càng khởi sắc.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Ông Lê Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Thuận An cho biết, đến thời điểm này, toàn bộ công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đã hoàn tất 100%. Địa phương đã rà soát kỹ danh sách cử tri, hoàn tất công tác phát thẻ cử tri, hoàn thiện cơ sở vật chất và trang trí khánh tiết tại các điểm bỏ phiếu. Xã cũng đã tập huấn nghiệp vụ cho 21 tổ bầu cử về quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Một góc bon Sa Pa, xã Thuận An. Ảnh: Hải Dương

"Đối với những trường hợp cử tri đi làm rẫy xa, địa phương đã giao nhiệm vụ cho các tổ trưởng tổ bầu cử bám sát địa bàn, nắm rõ vị trí tạm trú của người dân để kịp thời vận động, đôn đốc bà con đi bỏ phiếu đầy đủ", ông Hoàng thông tin thêm.

Thuận An là xã biên giới thuộc tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 1/7/2025, xã Thuận An mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Đắk Lao và xã Thuận An (cũ).

Sau khi thành lập, xã Thuận An có diện tích 315,81 km², dân số hơn 22.000 người với 19 dân tộc anh em cùng sinh sống. Xã Thuận An có 52km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia.