Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa được tổ chức sớm vào ngày 8/3. Đảo Trường Sa bầu cử ngày 15/3 cùng cả nước.

Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa trao hòm phiếu và vật chất bầu cử cho đoàn công tác mang ra các đảo thực hiện bầu cử

Hòm phiếu được vận chuyển xuống tàu để đưa ra các đảo

Dù cách đất liền hàng trăm hải lý, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đặc khu Trường Sa vẫn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần khẳng định chủ quyền Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, UBND đặc khu Trường Sa đã thành lập 6 ban bầu cử với 54 thành viên, 21 tổ bầu cử gồm 189 thành viên, đồng thời tổ chức các tiểu ban giúp việc, tuyên truyền, bảo đảm cơ sở vật chất, giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh trật tự và y tế.

Vượt qua hàng trăm hải lý, hòm phiếu và vật chất bảo đảm đã được vận chuyển an toàn, bàn giao cho các tổ bầu cử trên các đảo

Phát biểu khai mạc bầu cử, Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7, đặc khu Trường Sa nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đây cũng là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; là ngày hội của toàn dân, ngày mà mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn các đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Triển khai nhiệm vụ bầu cử sớm trên các đảo, Ủy ban bầu cử đặc khu phối hợp với Vùng 4 Hải quân tổ chức 2 chuyến tàu theo 2 hướng ra quần đảo Trường Sa, vận chuyển hòm phiếu và vật chất phục vụ bầu cử tới từng đảo, bảo đảm đầy đủ cho các khu vực bỏ phiếu.

Đặc khu Trường Sa là địa bàn cách trở về địa lý, nằm cách xa đất liền nhất. Cử tri ở đây gồm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống trên các đảo và ngư dân khai thác hải sản trong khu vực.

Việc tổ chức bầu cử sớm không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước mà còn là yêu cầu thực tiễn phù hợp với điều kiện công tác, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.