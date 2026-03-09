Đồng bào Gié Triêng thôn Đăk Hú, xã Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) tập trung tại nhà rông nghiên cứu danh sách đại biểu ứng cử, cũng như thông tin cử tri. (Ảnh: Ngọc Chí)

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tại Công văn số 494/BDTTG-TGCP ngày 2/3/2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào các tôn giáo, đồng bào DTTS về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; các quy định của Luật Bầu cử nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận trong vùng đồng bào DTTS, các tổ chức, cá nhân tôn giáo và trong toàn xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Cùng với đó, tổ chức các hội nghị gặp mặt, toạ đàm với lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, Người có uy tín trong đồng bào DTTS để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị bầu cử; vận động người dân (trong đó có tín đồ tôn giáo, đồng bào DTTS) đi bầu cử đầy đủ, đúng giờ.

Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các chức sắc, chức việc các tôn giáo thông qua các buổi giảng lễ để vận động tín đồ và nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các tôn giáo, đồng bào DTTS để giải quyết kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng” liên quan đến tôn giáo, dân tộc trước, trong và sau cuộc bầu cử. Tăng cường triển khai các phương án bảo đảm an ninh trong tôn giáo; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng chống đối, cực đoan lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại cuộc bầu cử, gây rối an ninh, trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hoặc cản trở chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia bầu cử, ứng cử.

Chủ động gặp gỡ, tiếp xúc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thái độ, tư tưởng của các chức sắc, chức việc tôn giáo, người DTTS tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, kịp thời trao đổi với Bộ Dân tộc và Tôn giáo (qua Ban Tôn giáo Chính phủ) để phối hợp khi cần thiết.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của Cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), đồng thời bám sát vào kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đồng bào các tôn giáo.

Minh Thu