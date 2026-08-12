Thực tế ngoằn ngoèo hay ngoằn nghèo hay ngoằn nghoèo là một lỗi chính tả khá phổ biến, xuất phát từ sự tương đồng về mặt ngữ âm và thói quen phát âm. Tuy nhiên, để giữ gìn sự trong sáng và chuẩn mực của tiếng Việt, việc nắm vững cách viết đúng là vô cùng cần thiết.

Ngoằn ngoèo hay ngoằn nghèo hay ngoằn nghoèo. Ảnh minh họa: AI

Không để bạn phải chờ đợi lâu, theo từ điển Tiếng việt, ngoằn ngoèo là từ viết đúng chính tả. Tính từ này dùng để miêu tả hình dáng hoặc đường nét không thẳng, không đều, mà uốn lượn, quanh co, khúc khuỷu theo nhiều hướng khác nhau. Nó gợi lên hình ảnh của sự phức tạp, không theo một quy tắc hay trật tự nhất định, thường gây khó khăn hoặc mất thời gian khi di chuyển, theo dõi hoặc giải quyết.

Từ này mang tính biểu cảm cao, không chỉ đơn thuần là miêu tả hình dạng vật lý mà còn có thể áp dụng cho những khái niệm trừu tượng, thể hiện sự rắc rối, khó hiểu hoặc không minh bạch.

Ngoằn ngoèo được sử dụng rất linh hoạt trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ miêu tả cảnh vật cho đến diễn tả trạng thái tinh thần hay tính chất của một vấn đề.

Dưới đây là một số ví dụ điển hình:

Con đường lên đỉnh núi thật ngoằn ngoèo, hiểm trở, đòi hỏi người lái phải hết sức cẩn thận. - Miêu tả đường đi.

Dòng suối nhỏ ngoằn ngoèo chảy qua những tảng đá rêu phong, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng. - Miêu tả dòng chảy.

Sợi dây điện bị rối thành một mớ ngoằn ngoèo, rất khó gỡ. - Miêu tả hình dáng vật thể.

Những nét chữ của đứa bé mới tập viết còn rất ngoằn ngoèo, chưa thành hình. - Miêu tả nét chữ.

Câu chuyện anh ấy kể thật ngoằn ngoèo, nhiều tình tiết khó hiểu, khiến người nghe khó lòng nắm bắt. - Miêu tả câu chuyện, tình tiết.

Những suy nghĩ trong đầu cô ấy cứ ngoằn ngoèo, rối rắm, không sao tìm được lối thoát. - Miêu tả suy nghĩ, tâm trạng.

Quy trình thủ tục hành chính này quá ngoằn ngoèo, gây khó khăn cho người dân. - Miêu tả quy trình, thủ tục.

Ngược lại, hai từ ngoằn nghèo và ngoằn nghoèo hoàn toàn sai chính tả và không có trong từ điển tiếng Việt. Sự nhầm lẫn phổ biến này bắt nguồn từ ảnh hưởng của cách phát âm khi âm ngh và ng dễ bị lẫn lộn) cùng thói quen giao tiếp hàng ngày. Thói quen phát âm sai lâu dần dẫn đến việc viết sai chính tả.

Tóm lại, giữa các từ ngoằn ngoèo hay ngoằn nghèo hay ngoằn nghoèo viết đúng chính tả thì chỉ có "ngoằn ngoèo" là từ duy nhất chính xác trong từ điển tiếng Việt. Đừng quên chia sẻ nội dung này để cùng bạn bè, người thân, đồng nghiệp tránh lỗi chính tả phổ biến này.