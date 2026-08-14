Sự nhầm lẫn giữa xuất sắc hay xuất xắc không chỉ đơn thuần là một lỗi chính tả nhỏ. Nó có thể ảnh hưởng đến sự rõ ràng của thông điệp, giảm đi tính chuyên nghiệp của văn bản và lâu dài hơn là làm suy yếu sự trong sáng của tiếng Việt. Vậy, đâu mới là cách viết đúng?

Xuất sắc hay xuất xắc đúng chính tả. Ảnh minh họa: AI

Giải đáp ngay thắc mắc của bạn, câu trả lời đúng duy nhất: Xuất sắc là từ đúng chính tả trong từ điển tiếng Việt. Đây là một tính từ dùng để chỉ mức độ vượt trội, nổi bật, đạt đến trình độ cao nhất hoặc tốt hơn hẳn so với mức trung bình. Khi một người, một vật, một sự việc hay một thành tích được miêu tả là xuất sắc, điều đó có nghĩa là chúng đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo, đáng được khen ngợi và công nhận.

Từ xuất sắc có thể áp dụng cho nhiều đối tượng và tình huống khác nhau, sau đây là một số ví dụ:

Anh ấy là một sinh viên xuất sắc của khoa, luôn đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi. - Miêu tả con người.

Cô ấy đã hoàn thành dự án một cách xuất sắc, vượt xa mọi kỳ vọng của ban lãnh đạo. - Miêu tả thành tích, kết quả.

Bộ phim mới ra mắt nhận được nhiều lời khen ngợi là một tác phẩm điện ảnh xuất sắc. - Miêu tả phẩm chất, đặc điểm của tác phẩm.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc tại giải đấu khu vực. - Miêu tả thành tích của một tập thể.

Với sự nỗ lực không ngừng, anh ta đã trở thành một chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. - Miêu tả sự phát triển, tài năng của con người.

Bài văn này có bố cục chặt chẽ, lập luận sắc bén và ngôn ngữ xuất sắc. - Miêu tả chất lượng của một bài viết.

Ngược lại, từ xuất xắc là một lỗi chính tả và không có trong hệ thống từ vựng của tiếng Việt. Sự nhầm lẫn phổ biến giữa "s" và "x" này xuất phát từ hai nguyên nhân chính: ảnh hưởng của phương ngữ khi phát âm "s" và "x" giống nhau và việc thiếu hiểu biết về ngữ nghĩa, nguồn gốc từ nguyên. Nhiều người dùng từ dựa trên âm thanh mà không nắm rõ ý nghĩa thành tố "xuất" và "sắc".

Tóm lại, giữa xuất sắc hay xuất xắc viết đúng chính tả thì xuất sắc mới là từ duy nhất chính xác trong từ điển tiếng Việt. Hãy chú ý phân biệt âm "s" và "x" cũng như hiểu rõ ngữ nghĩa của từ để tránh mắc lỗi, góp phần tự tin hơn trong viết lách và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.