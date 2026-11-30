Hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang bám trụ ngày đêm tại Vành đai 2, Vành đai 3, nút giao An Phú, Mỹ Thủy để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm TPHCM.

Tại nút giao Tân Vạn (phường Đông Hòa, TPHCM) thuộc dự án giao thông trọng điểm đường Vành đai 3, nhịp thi công diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến đêm khuya. Trên công trường, các tổ đội chia nhiều mũi thi công liên tục ở các hạng mục đúc hẫng, lắp đặt kết cấu trên cao và hoàn thiện mặt cầu.

Nhịp độ thi công hối hả tại nút giao Tân Vạn thuộc dự án giao thông trọng điểm Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Tuấn Kiệt

Các nhà thầu huy động tối đa cẩu chuyên dụng để lắp đặt kết cấu trên cao và hoàn thiện lan can cầu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Kỹ sư Nguyễn Thanh Tùng, giám sát thi công nhánh cầu vượt nút giao Tân Vạn cho biết, đội ngũ kỹ sư túc trực thường xuyên tại hiện trường để đôn đốc tiến độ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật và an toàn lao động.

Tại khu vực nút giao HLD (nơi giao cắt giữa đường Vành đai 3 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), không khí thi công cũng rất khẩn trương. Dọc theo các nhánh cầu vượt kết nối vào tuyến cao tốc, các tổ đội công nhân cùng hàng loạt thiết bị cơ giới như xe lu, máy xúc, cần cẩu đang hoạt động hết công suất để hoàn thiện những mét đường dẫn cuối cùng.

Phía dưới mặt bằng nút giao, từng dây chuyền xe ben và máy đào liên tục san gạt, lu lèn nền cấp phối đá dăm nhằm bảo đảm sự kết nối đồng bộ, êm thuận.

Tại khu vực giao cắt với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, các máy xúc công suất lớn đang liên tục san gạt, đào đắp nền đường kết nối đồng bộ giữa các dự án trọng điểm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Kéo dài từ nút giao Tân Vạn về nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (qua các phường Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Long Bình), đoạn tuyến trên cao dài khoảng 17km đã hiện rõ diện mạo. Tại các gói thầu từ XL1 đến XL5, nhiều đoạn mặt đường đã được thảm nhựa, lắp đặt xong lan can và hệ thống chiếu sáng. Công nhân đang tập trung hoàn thiện khe co giãn, sơn vạch phân làn và các hạng mục phụ trợ.

Trực tiếp thi công khe nối nhịp cầu, anh Nguyễn Hữu Đức chia sẻ, đây là những công đoạn nước rút để kịp đưa 17km tuyến trên cao vào khai thác vào cuối tháng 11. Ở gói thầu XL3, các dây chuyền rải nhựa, xe lu hoạt động hết công suất bất chấp thời tiết nắng nóng, công nhân tăng ca xuyên ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ.

Công nhân và thiết bị thi công xử lý mặt đường, hoàn thiện khe co giãn trên đoạn tuyến trên cao. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đoạn cầu cạn Vành đai 3 xuyên qua khu đô thị lớn ở phía Đông TPHCM đã hoàn thiện thảm nhựa, sẵn sàng kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành. Ảnh: Tuấn Kiệt

Không khí chạy đua tiến độ cũng lan rộng tại hàng loạt công trình cửa ngõ phía Đông khác. Tại nút giao An Phú (phường Bình Trưng) có tổng vốn đầu tư khoảng 3.408 tỷ đồng, sau khi thông xe hai nhánh cầu trái Giồng Ông Tố và N4, nhà thầu đang dồn lực thi công các nhánh cầu vượt còn lại. Kỹ sư Nguyễn Thành Đạt cho biết, ngay khi tiếp nhận mặt bằng "sạch", đơn vị lập tức tổ chức thi công liên tục để rút ngắn thời gian hoàn thành.

Tương tự, dự án nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái, vốn đầu tư khoảng 3.622 tỷ đồng) và dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang được tập trung nhân lực, thiết bị thi công kết cấu, bê tông và hạ tầng kỹ thuật.

Riêng dự án khép kín Vành đai 2 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Phạm Văn Đồng), các nhà thầu bố trí khoảng 20 mũi thi công làm việc 2 ca/ngày; các hạng mục khoan cọc nhồi, đổ bê tông, gia cố cọc đất xi măng duy trì 3 ca liên tục.

Nhiều thiết bị cơ giới, máy xúc, cần cẩu tập kết, thi công các hạng mục nền móng và xử lý đất yếu trên công trường dự án khép kín đường Vành đai 2 TPHCM (đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Phạm Văn Đồng). Ảnh: Tuấn Kiệt

Công trường dự án Vành đai 2 đang trong giai đoạn san lấp, đắp cát nền đường kết hợp thi công kè, hố ga và kết cấu hạ tầng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Phấn đấu thông xe 17km đoạn trên cao Vành đai 3 TPHCM cuối tháng 11/2026

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), toàn dự án Vành đai 3 qua địa bàn thành phố dài 58,54km. Hiện các nhà thầu đã huy động 194 mũi thi công với hơn 3.000 kỹ sư, công nhân cùng 700 máy móc, thiết bị.

Đến nay, dự án thành phần 1 (10 gói thầu xây lắp chính) đã đạt hơn 85% khối lượng hợp đồng; dự án thành phần 5 (4 gói thầu) đạt 80%. Riêng đoạn cầu cạn qua ba phường Long Trường, Long Phước và Long Bình cơ bản hoàn thiện.

Ban Giao thông đang đốc thúc hoàn tất các hạng mục còn lại tại nút giao HLD (giữa Vành đai 3 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) cùng nút giao Tân Vạn để phấn đấu thông xe kỹ thuật 17km tuyến trên cao vào cuối tháng 11/2026, chuẩn bị điều kiện kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành.

Với các đoạn tuyến còn lại của Vành đai 3, từ nay đến cuối năm 2026, các đơn vị sẽ tập trung xử lý nền đất yếu, dỡ tải, thi công móng cấp phối đá dăm và thảm nhựa; các hạng mục hệ thống giao thông thông minh (ITS), nhà điều hành và trạm kiểm soát tải trọng dự kiến xong vào đầu năm 2027.

Đối với các nút giao trọng điểm khác (hiện huy động khoảng 400 nhân sự và 112 thiết bị thi công), lãnh đạo Ban Giao thông cho biết nút giao Mỹ Thủy đã đạt khoảng 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Tại nút giao An Phú, nhánh cầu N1.1 và N1.3 (hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ rẽ trái vào đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) dự kiến xong cuối tháng 12/2026; nhánh N1.2 và phần mở rộng đường Lương Định Của hoàn thành cuối tháng 4/2027, đưa toàn bộ dự án về đích vào dịp 30/4/2027.