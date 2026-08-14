Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã nêu rõ quan điểm “Bảo đảm mọi người dân trên cả nước đều có quyền được tiếp cận và sử dụng dịch vụ bưu chính phổ cập thường xuyên, ổn định, với chất lượng và giá cước hợp lý”; đồng thời xác định “Tầm nhìn đến năm 2030 bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số, đặc biệt là của thương mại điện tử; mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, mở rộng không gian hoạt động mới; thúc đẩy phát triển Chính phủ số, xã hội số”.

Thực tế những năm qua đã cho thấy, sự phát triển của mạng lưới bưu chính đã giúp đưa thông tin, hàng hóa và các dịch vụ thiết yếu đến gần người dân hơn, nhất là người dân sinh sống tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Khi có thêm điểm phục vụ và các dịch vụ bưu chính số, người dân giảm được khoảng cách về địa lý, thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin chính sách, dịch vụ công, hàng hóa và thị trường.

Nhờ vậy, lĩnh vực bưu chính không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin và dịch vụ giữa các vùng miền, mà còn mở rộng cơ hội học tập, sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

Sự phát triển của mạng lưới bưu chính đã giúp đưa thông tin, hàng hóa và các dịch vụ thiết yếu đến gần người dân hơn, nhất là người dân sinh sống tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Theo đánh giá của Chính phủ tại tờ trình Quốc hội về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), thời gian qua, lĩnh vực bưu chính đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về mô, năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ.

Số lượng doanh nghiệp bưu chính tăng từ khoảng 40 doanh nghiệp năm 2010 lên 757 doanh nghiệp năm 2025. Hạ tầng bưu chính tiếp tục được mở rộng với gần 24.000 điểm phục vụ trên toàn quốc, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và quá trình chuyển đổi số quốc gia, bưu chính từng bước vượt ra khỏi vai trò của một dịch vụ chuyển phát truyền thống để trở thành một hạ tầng hỗ trợ lưu thông hàng hóa, kết nối giao dịch và phục vụ phát triển kinh tế số.

Lĩnh vực bưu chính cũng đã góp phần tích cực vào quá trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông suốt của các cơ quan Đảng và Nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Tuy vậy, Chính phủ cũng chỉ rõ, các quy định về dịch vụ bưu chính công ích và cơ chế hỗ trợ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong Luật Bưu chính 2010 không còn phù hợp với thực tiễn phát triển.

Cụ thể, Luật Bưu chính 2010 mới chỉ quy định khái quát về dịch vụ bưu chính công ích (chỉ nêu cụ thể dịch vụ bưu chính phổ cập), trong khi một số loại hình như dịch vụ bưu chính KT1 chưa được quy định đầy đủ.

Bên cạnh đó, dịch vụ bưu chính phổ cập hiện giới hạn ở thư cơ bản đến 2 kg, không còn phù hợp với sự phát triển của thị trường bưu chính và nhu cầu sử dụng dịch vụ trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Tại nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, người dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa với chi phí hợp lý để tham gia hoạt động thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận các cơ hội của nền kinh tế số. Điều này đã đặt ra yêu cầu cần rà soát, hoàn thiện quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính phổ cập để phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của lĩnh vực bưu chính và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.