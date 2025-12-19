Trước áp lực giảm sai sót, đội ngũ y tế xem chuyển đổi số là cam kết không thể thiếu để chuẩn hóa quy trình, nâng cao an toàn tối đa cho bệnh nhân. Đó là lựa chọn kiên định, thể hiện quyết tâm của những người làm nghề luôn hướng đến an toàn và chính xác.

Giải quyết những bất cập kéo dài bằng chuyển đổi số thực chất

Trong khám chữa bệnh, chẩn đoán là bước then chốt, định hướng toàn bộ quá trình điều trị. Mỗi chỉ định, đơn thuốc hay quyết định lâm sàng đều cần dựa trên dữ liệu chính xác, nhất quán và phù hợp với hướng dẫn chuyên môn. Từ năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, với sự đồng hành của Tập đoàn FPT, đã từng bước hoàn thiện hạ tầng CNTT thông qua các hệ thống HIS, LIS, PACS, EMR, cho phép hiển thị đầy đủ thông tin bệnh nhân, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc và cảnh báo tương tác thuốc.

Tuy nhiên, việc áp dụng phác đồ điều trị và đánh giá tương tác thuốc theo từng tình trạng bệnh vẫn chủ yếu dựa vào tài liệu giấy và kinh nghiệm cá nhân. Sự khác biệt về kinh nghiệm có thể dẫn đến cách tiếp cận chưa đồng nhất, trong khi thực tế lâm sàng ngày càng phức tạp, với nhiều bệnh nhân có bệnh nền và bệnh phối hợp, đòi hỏi bác sĩ phải ra quyết định nhanh, chính xác và cá thể hóa.

Từ thực tiễn đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã triển khai Phác đồ điện tử và Hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS). Không chỉ số hóa quy trình, giải pháp này góp phần chuẩn hóa thực hành chuyên môn, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định kịp thời, chính xác và an toàn hơn, hướng tới một môi trường điều trị thống nhất, minh bạch và hiệu quả, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số thực chất của bệnh viện. Đến nay, hệ thống đã xây dựng gần 2.800 phác đồ, phục vụ khoảng 50.000 bệnh nhân với hơn 148.000 lượt khám chữa bệnh được ứng dụng phác đồ điện tử.

Bác sĩ sử dụng Phác đồ điện tử và Hệ thống Cảnh báo dược

Nền tảng công nghệ chuẩn quốc tế, vận hành trên Big Data

Toàn bộ hệ thống được vận hành trên nền tảng Big Data và tích hợp chặt chẽ với bệnh án điện tử FPT.eHospital, tạo nên một hạ tầng số đồng bộ, thông minh và an toàn.Các phác đồ giấy truyền thống được số hóa theo chuẩn Bộ Y tế và ICD-10, đồng thời triển khai 7 module CDSS cấp độ 2 về cảnh báo an toàn thuốc và module CDSS cấp độ 3 hỗ trợ tuân thủ phác đồ điều trị trên quy mô toàn viện. Hệ thống cảnh báo theo thời gian thực tại điểm kê đơn, giúp hạn chế tương tác thuốc nguy hiểm, tối ưu hiệu quả điều trị và giảm rủi ro y khoa.

Hệ thống đã triển khai thành công 7 module cảnh báo chuyên sâu (tương tác thuốc - thuốc, thuốc - tuổi, thuốc - bệnh nền, thuốc - chức năng thận, thời điểm và phương thức dùng thuốc), hoạt động theo thời gian thực tại điểm kê đơn, giúp bác sĩ kê đơn an toàn, hiệu quả, tránh tác dụng phụ.

Phần mềm hiển thị cảnh báo khi các loại thuốc có thể tương tác

CDSS cấp độ 3 hoạt động như một “trợ lý ảo”, gợi ý xét nghiệm và thuốc ngay từ giai đoạn chẩn đoán, giúp rút ngắn thời gian chỉ định, tránh lãng phí và giảm nguy cơ xuất toán BHYT. Tính năng lưu vết cho phép lãnh đạo giám sát mức độ tuân thủ phác đồ, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị và an toàn điều trị. Nhờ đó, bệnh viện đang từng bước tiệm cận Cấp độ 7 của Bộ tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện theo Thông tư 54/2017/TT-BYT.

Hành trình triển khai: Từ quyết tâm đến sức mạnh công nghệ

Dự án được triển khai với sự tham gia đồng bộ của lãnh đạo bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành và đội ngũ công nghệ của FPT. Đây không chỉ là quá trình chuyển giao công nghệ mà là hành trình chuẩn hóa chuyên môn toàn viện, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, cơ chế khuyến khích rõ ràng và sự cố vấn của PGS.TS. Nguyễn Thành Hải, Trưởng đơn vị Nghiên cứu và Ứng dụng Dược lâm sàng số, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Giải pháp mang lại thay đổi thiết thực ở mọi cấp. Thời gian lập hồ sơ điều trị hoàn chỉnh giảm tới 80%, tỷ lệ chỉnh sửa kê đơn giảm 85%, thời gian hoàn thiện hồ sơ ra viện rút ngắn 75%. Đối với người bệnh, quy trình khám và nhập viện được rút ngắn đáng kể nhờ dữ liệu liên thông; quyết định điều trị chính xác hơn giúp nâng cao chất lượng chăm sóc và tăng thời gian tư vấn của bác sĩ. Ở góc độ quản trị, hệ thống giúp minh bạch hóa thanh toán BHYT, giảm rủi ro xuất toán và hỗ trợ giám sát tuân thủ phác đồ theo thời gian thực.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nha Trang, Khoa Lão khoa đánh giá: “Hệ thống giúp đồng bộ hóa đánh giá tương tác thuốc và rút ngắn chênh lệch kinh nghiệm giữa các bác sĩ.”

Bác sĩ Nguyễn Thị Nha Trang sử dụng Phác đồ điện tử khi khám bệnh cho bệnh nhân

Quảng Ninh tiên phong trong chuyển đổi số y tế

Sáng kiến Phác đồ điện tử đã đạt Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ X và đang được hoàn thiện để tham gia dự thi cấp quốc gia, khẳng định tính thực tiễn, hiệu quả và khả năng nhân rộng của mô hình. Thành công này tiếp tục được minh chứng thông qua việc chuyển giao kỹ thuật bước đầu cho 5 bệnh viện và 1 trung tâm y tế, bao gồm cả các đơn vị ngoài tỉnh.

Thành công của dự án thể hiện quyết tâm đổi mới của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, minh chứng cho sức mạnh của chuyển đổi số khi được triển khai thực chất. Chuyển đổi số không chỉ thay đổi cách vận hành bệnh viện, mà quan trọng hơn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và sự an toàn cho người dân. Với sự đồng hành từ FPT - doanh nghiệp dẫn đầu chuyển đổi số - bệnh viện đã xây dựng một mô hình chuẩn mực, có thể nhân rộng trên toàn quốc.