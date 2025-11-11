Ngày 11/11, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa triển khai ca cấp cứu đặc biệt tại quần đảo Trường Sa với ca phẫu thuật mở ngực cứu sống người đàn ông nguy kịch.

Cụ thể, chiều 8/11, anh H.N.K (35 tuổi, quê Đà Nẵng) bất ngờ đau ngực trái, khó thở dữ dội khi lặn sâu 11m. Anh K. nhanh chóng được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa Lớn rạng sáng 9/11 trong tình trạng huyết áp tụt, mạch nhanh.

Kết quả X-quang cho thấy tình trạng đáng báo động: tràn khí và tràn dịch màng phổi bên trái lượng lớn. Mặc dù các bác sĩ tại bệnh xá đã lập tức dẫn lưu, nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng khi máu đỏ tươi tuôn ra tới 1,4 lít. Anh K. xuất hiện dấu hiệu sốc mất máu.

Hệ thống y tế từ xa được kích hoạt khẩn cấp, kết nối bệnh xá với Bệnh viện Quân y 175. Đội ngũ y tế tại đảo được hướng dẫn triển khai các biện pháp hồi sức, truyền dịch và dùng thuốc vận mạch.

Trong đêm, các chiến sĩ đóng quân tại đảo đã tình nguyện hiến 1.750ml máu toàn phần, giúp duy trì tuần hoàn chờ đội cứu hộ.

Sau hội chẩn trực tuyến, chẩn đoán được đưa ra: Bệnh nhân sốc mất máu do tràn máu, tràn khí màng phổi trái, nghi do tổn thương nhu mô phổi khi thay đổi áp lực lặn sâu. Bệnh viện Quân y 175 quyết định cử ngay tổ phẫu thuật - gây mê hồi sức do Trung tá, bác sĩ Phạm Trường Thanh làm tổ trưởng bay thẳng ra đảo.

Ê-kíp y bác sĩ thực hiện phẫu thuật ngay trên đảo. Ảnh: BVCC

Lúc 14h12 ngày 9/11, trực thăng EC225 cất cánh từ Tân Sơn Nhất với đầy đủ dụng cụ mổ phổi, máy stapler và thiết bị gây mê hồi sức. Đến 17h45, khi trực thăng hạ cánh, tổng lượng máu dẫn lưu đã lên 3.100ml, bệnh nhân suy kiệt nhanh với mạch đập yếu dần.

Ca phẫu thuật mở ngực khẩn cấp được quyết định tiến hành ngay tại phòng mổ dã chiến vào 20h cùng ngày. "Chúng tôi phải đảm bảo gây mê và hồi sức an toàn trong điều kiện thiếu thốn. Ê-kíp đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp xâm lấn, duy trì thông khí một phổi để phẫu thuật viên có thể thao tác", Trung tá Thanh cho biết.

Khi mở khoang lồng ngực, các bác sĩ phát hiện máu chảy từ nhánh động mạch dây chằng đỉnh phổi, kèm nhiều kén khí vỡ do thay đổi áp lực khi lặn. Khoang màng phổi chứa khoảng 500ml máu đông, tổng lượng máu mất ước tính 3,6 lít.

Sau gần hai giờ căng thẳng với sự hỗ trợ liên tục từ các chuyên gia qua hệ thống y tế từ xa, ê-kíp đã khống chế thành công vết chảy máu, cắt bỏ các kén khí bằng kỹ thuật thường chỉ thực hiện tại bệnh viện tuyến trung ương. Ca mổ kết thúc lúc 21h45 với kết quả khả quan.

Lúc 23h, trực thăng cất cánh đưa bệnh nhân về TPHCM. Trong hơn 3 giờ bay đêm, hai bác sĩ túc trực không rời, liên tục theo dõi các chỉ số sinh tồn, duy trì thở máy, truyền dịch và kiểm soát tình trạng sốc vì nguy cơ tràn khí và tràn máu màng phổi có thể tái diễn do thay đổi áp suất khi bay cao.

Bệnh nhân được theo dõi sát sao từng phút trong quá trình vận chuyển về đất liền điều trị. Ảnh: BVCC

Đến 1h45 sáng 10/11, trực thăng hạ cánh an toàn tại bệnh viện. Bệnh nhân được bàn giao để tiếp tục điều trị chuyên sâu trong tình trạng ổn định.

Đại tá Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, đánh giá đây là một trong những ca cấp cứu đặc biệt nhất trong 82 ca vận chuyển khẩn cấp bằng trực thăng của bệnh viện.

"Đây là ca đại phẫu đầu tiên mở khoang lồng ngực được thực hiện ngay tại Trường Sa, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt trong điều kiện xa xôi, thiếu thốn trang thiết bị", Đại tá Mừng nhấn mạnh.