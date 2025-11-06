Ngày 6/11, Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về những kết quả bệnh viện đã đạt được trong 75 năm xây dựng và phát triển.

Thiếu tướng, Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, trải qua 75 năm, đơn vị đã trở thành một trong năm bệnh viện chiến lược tuyến cuối của Quân đội. Không chỉ vậy, bệnh viện còn là trung tâm y học hiện đại, đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực ghép tạng và kỹ thuật cao.

33 năm trước (tháng 6/1992), Bệnh viện Quân y 103 thực hiện ca ghép thận đầu tiên trên người tại Việt Nam. Đây được xem là sự kiện mang tính đột phá mở ra cánh cửa sống hàng nghìn bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Mười hai năm sau, tháng 1/2004, bệnh viện tiếp tục làm nên kỳ tích khi thực hiện thành công ca ghép gan từ người cho sống đầu tiên tại Việt Nam.

Bệnh nhân được chăm sóc tại Khoa Ghép của Bệnh viện Quân y 103. Ảnh: BVCC.

Năm 2010, các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 thực hiện ca ghép tim đầu tiên của Việt Nam, ghi tên nước ta vào danh sách các quốc gia thực hiện thành công kỹ thuật ghép tim phức tạp.

Tháng 3/2014, bệnh viện thực hiện ca ghép đồng thời tụy - thận đầu tiên tại Việt Nam. Đến tháng 2/2017, đơn vị tiếp tục ghép phổi từ người cho sống đầu tiên trên cả nước, được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen.

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công gần 1.800 ca ghép thận, triển khai thường quy ghép gan, giác mạc và đặc biệt đã vận động, tiến hành thành công 6 ca lấy - ghép đa tạng từ người cho chết não.

Không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực ghép tạng, đơn vị tiên phong trong ứng dụng hàng loạt kỹ thuật cao và mũi nhọn trong điều trị như phẫu thuật nội soi cắt gan, dạ dày, đại tràng; phẫu thuật vi phẫu nối chi thể đứt rời, tạo hình khí quản phức tạp, nong chít hẹp đường mật qua nội soi...

Bệnh viện cũng làm chủ các kỹ thuật tim mạch tiên tiến như triệt đốt rối loạn nhịp sử dụng hệ thống lập bản đồ 3D điện học - giải phẫu buồng tim; cấy máy tạo nhịp...

Cùng với đó là việc ứng dụng tế bào gốc trong điều trị thoái hóa khớp gối, triển khai xạ trị điều biến liều trong điều trị ung thư, phẫu thuật chuyển thần kinh phục hồi liệt đám rối thần kinh cánh tay và điều trị ung thư đa mô thức... mang lại hiệu quả vượt trội trong chăm sóc và cứu chữa người bệnh.

Từ tháng 11/2020, bệnh viện khánh thành khối nhà trung tâm gồm hai tòa nhà 12-13 tầng, quy mô 1.900 giường, diện tích sàn lớn và trang thiết bị hiện đại, nâng cấp năng lực điều trị chuyên sâu. Hiện bệnh viện có 11 trung tâm, 36 bộ môn, 59 khoa, khoảng 1.500 cán bộ nhân viên, trong đó hơn 300 giảng viên, nhiều giáo sư, phó giáo sư. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám 3.000-3.500 lượt, thực hiện gần 20.000 phẫu thuật/năm và thu dung điều trị nội trú gần 100.000 lượt/năm.

Bệnh viện là cơ sở thực hành lớn, đảm nhiệm trên 60% khối lượng đào tạo của Học viện Quân y; đã tham gia đào tạo hơn 90.000 học viên (gồm tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, sinh viên điều dưỡng, kỹ thuật viên). Về hợp tác quốc tế, bệnh viện có nhiều hợp tác với Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Singapore, Malaysia, Nga… góp phần chuyển giao kỹ thuật và nâng cao uy tín Quân y Việt Nam.

Với đóng góp lâu dài và đặc biệt, Bệnh viện Quân y 103 là đơn vị duy nhất trong Quân đội được phong tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân 4 lần; nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, nhiều Huân chương Quân công, Chiến công và Lao động cùng các giải thưởng khoa học lớn, trong đó có giải thưởng Hồ Chí Minh cho cụm công trình ghép tạng.