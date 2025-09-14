Khoảng 21h20 ngày 11/9, anh N.K (39 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) tự đi bộ vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vì dấu hiệu khó thở dữ dội, không có người thân đi cùng. Vừa nằm lên giường để kiểm tra, anh K. rơi vào ngưng thở, mạch bắt nhẹ rời rạc và ngưng tim.

Ngay lập tức, ê-kíp trực gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng đã hồi sức tim phổi tại chỗ, ép tim, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc theo phác đồ hồi sức tim phổi.

Bằng nỗ lực của ê-kíp, chỉ khoảng 5 phút sau, anh K. được tái lập tuần hoàn, tiếp tục thở máy và điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu.

Video bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Nguồn BSCC.

Sau khi tái lập được hô hấp tuần hoàn, anh K. được thở máy và điều trị hen phế quản cấp theo phác đồ. Sau khoảng 4 giờ điều trị tích cực, tình trạng cải thiện, tri giác hồi phục, huyết động ổn định, suy hô hấp được giải quyết.

Các bác sĩ sau đó liên hệ được với người nhà, khai thác thông tin cho thấy anh K. có tiền sử hen phế quản.

Hiện anh K. chuyển điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, bỏ máy thở, có thể thở tự nhiên, sinh hoạt bình thường, tiếp tục được theo dõi ổn định tình trạng hô hấp, đánh giá mức độ và giai đoạn bệnh để có chiến lược dự phòng tối ưu.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Phước Đức, Phụ trách Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết - một tình huống tưởng như đơn giản nhưng có thể cướp đi tính mạng trong tích tắc, nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Đức khuyến cáo, người có tiền sử hen cần quản lý bệnh chủ động, luôn mang theo thuốc xịt giãn phế quản, tái khám định kỳ với bác sĩ hô hấp, không tự ý bỏ thuốc điều trị duy trì và nên ghi thông tin liên lạc người thân trên giấy tờ tùy thân. Vì mỗi cơn hen không chỉ là cơn khó thở mà còn có thể là một "cuộc đua sinh tử" giữa sự sống và cái chết nếu chủ quan.

