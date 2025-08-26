Ngày 26/8, thông tin từ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đã tiếp nhận nam bệnh nhân 45 tuổi, được người dân đưa đến trong tình trạng choáng, ngất ở ven đường sau khi chơi thể thao.

Ngay lập tức, các bác sĩ ổn định hô hấp, tuần hoàn, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho người bệnh. Hình ảnh điện tâm đồ cho thấy ông bị nhồi máu cơ tim cấp. Hội chẩn cùng bác sĩ chuyên khoa tim mạch, ê-kíp cấp cứu quyết định can thiệp mạch vành khẩn cấp để tái thông mạch cho bệnh nhân

Bác sĩ thực hiện can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trong phòng can thiệp, bệnh nhân liên tục ngừng tim, rung thất, nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ và kỹ thuật viên thay phiên ép tim, bóp bóng, sốc điện ngoài lồng ngực và tiến hành chụp mạch vành.

Ca can thiệp căng thẳng và đầy khó khăn, các bác sĩ vừa đảm bảo duy trì nhịp tim cho bệnh nhân vừa nhanh chóng can thiệp đặt stent để tái thông mạch vành mới có thể cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sau 2 giờ, các bác sĩ, kỹ thuật viên đã can thiệp thành công giành lại sự sống cho người bệnh. Dù vậy, bệnh nhân vẫn ở trong tình trạng nguy kịch như rối loạn nhịp còn nặng, có dấu hiệu phù não do ngừng tuần hoàn liên tiếp.

Người bệnh lập tức được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, khởi động phác đồ an thần, chống phù não, chống loạn nhịp, chống đông và được theo dõi chặt chẽ. Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh, các rối loạn nhịp đã hoàn toàn ổn định, không ghi nhận tổn thương não hay phù não.