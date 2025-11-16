Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ điện máy lớn như Điện máy Xanh, MediaMart hay Pico cho thấy, thị trường máy rửa bát dành cho gia đình có hàng chục sản phẩm với nhiều thương hiệu, mức giá từ vài triệu đến hơn 30 triệu đồng. Các thương hiệu máy rửa bát có thể kể đến như Bosch, LG, Electrolux, Hafele, Nagakawa, Galanz, Roler, Junger...

Về mẫu mã, máy rửa bát để bàn có kích thước nhỏ gọn, dung tích tối đa 8 bộ chén đĩa, phù hợp với căn hộ nhỏ hoặc gia đình ít người.

Dòng máy rửa bát độc lập là loại phổ biến nhất, có dung tích lớn hơn, từ 12 đến 15 bộ, tích hợp nhiều chế độ rửa và sấy, đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình 3-5 thành viên.

Trong khi đó, máy rửa bát âm tủ hoặc bán âm lại hướng đến tính thẩm mỹ cao, giúp không gian bếp trở nên liền mạch và sang trọng hơn. Ngoài ra, một số dòng bán chuyên hoặc công nghiệp phục vụ nhà hàng, khách sạn cũng bắt đầu xuất hiện nhưng chưa thực sự phổ biến trong các hộ gia đình.

Nhiều người vẫn nghĩ máy rửa bát là thiết bị gia dụng đắt đỏ, nhưng trên thị trường hiện nay cũng có những sản phẩm giá rẻ, chỉ từ vài triệu đồng.

Máy rửa bát có nhiều mức giá khác nhau.

Phân khúc thấp từ 5 đến 8 triệu đồng chủ yếu gồm các mẫu máy rửa bát để bàn, dung tích nhỏ, phù hợp gia đình ít người hoặc căn hộ nhỏ, vẫn đảm bảo các chức năng cơ bản như rửa sạch, tiết kiệm nước và sấy khô, mang đến lựa chọn tiết kiệm nhưng tiện lợi cho người tiêu dùng.

Đơn cử, một mẫu máy rửa bát của Galanz dung tích đến 8 bộ chén đĩa có giá chỉ 4,9 triệu đồng. Máy này có công suất 1.400 W, độ ồn chỉ khoảng 49 dB và mỗi lần rửa tiêu thụ khoảng 9,8 lít nước, tích hợp công nghệ sấy khử trùng, hẹn giờ, khóa trẻ em và chống tràn. Đây là lựa chọn sáng giá trong phân khúc dưới 5 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có các máy rửa bát loại nhỏ gọn dung tích 4-6 bộ, giá từ khoảng 5,3 đến 6,2 triệu đồng, thích hợp cho nhu cầu sử dụng tối giản và tiết kiệm không gian. Các sản phẩm này tuy có giá thấp nhưng vẫn đảm bảo những tính năng cơ bản như rửa sạch, tiết kiệm nước và dễ dàng lắp đặt.

Phân khúc máy rửa bát phổ thông từ 8 đến 16 triệu đồng tập trung vào các model độc lập với sấy khô cơ bản và cảm biến tiết kiệm nước, cân bằng giữa hiệu suất và chi phí.

Một số mẫu phổ biến như Candy giá khoảng 15,7 triệu đồng, Xiaomi khoảng 12,4 triệu đồng và Midea 12 bộ khoảng 8,1 triệu đồng. Những sản phẩm này vừa đáp ứng nhu cầu rửa sạch, vừa trang bị những tính năng cơ bản như sấy khô, cảm biến tiết kiệm nước, giúp người dùng có trải nghiệm tiện nghi mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Phân khúc máy rửa bát cao cấp, từ 16 triệu đồng trở lên, chủ yếu đến từ các thương hiệu châu Âu như Bosch, Hafele và LG. Đơn cử, một mẫu máy rửa bát Bosch cao cấp đang có giá dao động từ khoảng 26-29 triệu đồng, thậm chí có nơi lên tới gần 39 triệu đồng.

Loại máy rửa bát này có dung tích khoảng 14 bộ chén đĩa, tiêu thụ khoảng 9,5 lít nước mỗi chu trình và được trang bị công nghệ sấy tiên tiến cùng khả năng điều khiển thông minh qua ứng dụng.

Ngoài ra, một số mẫu nhập khẩu có giá từ 30 đến 34,5 triệu đồng. Các sản phẩm này thường đến từ các thương hiệu châu Âu nổi tiếng như Electrolux, Fisher & Paykel hay Hoover, được trang bị công nghệ sấy tiên tiến, kết nối thông minh và nhiều chương trình rửa linh hoạt.

Theo các chuyên gia, khi quyết định đầu tư một chiếc máy rửa bát, người dùng nên cân nhắc kỹ về nhu cầu thực tế, số lượng thành viên trong gia đình và không gian lắp đặt. Gia đình nhỏ có thể chọn máy để bàn dung tích 6-8 bộ, còn nhà đông người nên ưu tiên các mẫu 12-15 bộ có hiệu suất cao.

Việc kiểm tra vị trí lắp đặt, hệ thống cấp thoát nước, cũng như lựa chọn giữa máy độc lập hay âm tủ là điều cần thiết trước khi mua.

Ngoài ra, người dùng nên quan tâm đến độ ồn, khả năng tiết kiệm điện nước, tính năng sấy và khử khuẩn, đồng thời tính toán chi phí vận hành như muối, viên rửa hay nước bóng.