Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực trạm dừng nghỉ Km41 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại diện Cục CSGT đã chỉ ra nhiều điểm bất thường.

Cụ thể, tại khu vực xảy ra tai nạn có biển báo cấm dừng đỗ, tuy nhiên tài xế xe đầu kéo vẫn dừng xe tại đây là sai quy định. Ngoài ra, đơn vị quản lý trạm dừng nghỉ cũng không bố trí nhân sự hướng dẫn, xếp xe.

Về phía xe cứu thương, hình ảnh camera an ninh cho thấy tài xế điều khiển xe thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ. Phương tiện di chuyển nhanh, không giảm tốc độ khi vào khu vực trạm dừng nghỉ và đâm vào đuôi xe đầu kéo đang đỗ.

Xe cứu thương bị bốc cháy sau va chạm với ô tô đầu kéo. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khoảng 0h14 ngày 18/12, xe cứu thương (chưa rõ biển số) lưu thông hướng Long Thành đi Dầu Giây. Khi vào sân trạm dừng nghỉ Km41 (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai), xe tông vào đuôi xe đầu kéo biển kiểm soát 38H-021.XX do tài xế Nguyễn V.K. (sinh năm 1980, trú Hà Tĩnh) điều khiển.

Cú va chạm khiến xe cứu thương bốc cháy. Ông V.V.H. (sinh năm 1950) và bà N.T.T.H. (sinh năm 1973) may mắn thoát nạn. Ba người còn lại gồm tài xế, bệnh nhân N.T.L.A. (sinh năm 1963) và ông V.V.N. mắc kẹt trong xe tử vong.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.