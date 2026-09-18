Rạng sáng 17/9 (giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định nâng lãi suất thêm 0,25%, đưa lãi suất quỹ liên bang lên vùng 3,75%-4,00%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7/2023 và cũng là quyết định đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Ngay sau đó, giá vàng giao ngay lao dốc từ đỉnh 4.360 USD/ounce xuống 4.240 USD, mất hơn 120 USD chỉ trong vài giờ. Chốt phiên, vàng giảm 1,2%, đóng cửa quanh 4.240 USD/ounce. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Vì sao vàng bất ngờ bật tăng?

Bước sang phiên giao dịch châu Á ngày 17/9, vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh. Giá vàng giao ngay nhanh chóng vượt mốc 4.310 USD/ounce, tăng hơn 1% so với mức đáy.

Đến cuối ngày, đà tăng còn mạnh hơn khi giá vàng vọt lên 4.378 USD/ounce, tương đương mức tăng 2,73% trong ngày, xóa sạch toàn bộ khoản lỗ trước đó.

"Khi khả năng Fed tăng lãi suất ngày càng rõ, nhà đầu tư đã đặt cược quá nhiều vào kịch bản này. Giờ đây khi Fed thực sự hành động, họ lại đồng loạt rút lui", nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định.

Nói cách khác, phe bán khống quá đông. Quá nhiều người đặt cược vàng sẽ giảm. Đến khi Fed tăng lãi suất thật, họ lại đồng loạt mua vàng trở lại để chốt lời và chính điều đó đẩy giá vàng tăng ngược trở lại.

Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến giá vàng trong những phiên tới, khi thị trường vẫn đang giằng co giữa áp lực từ Fed và lực cầu bắt đáy. Ảnh: Xinhua

Lượng lớn lệnh mua bù đắp đồng loạt tạo nên hiệu ứng "giẫm đạp", đẩy giá vàng vọt lên thay vì giảm sâu như nhiều người dự đoán.

Cùng lúc đó, đồng USD suy yếu từ mức cao nhất trong 7 tuần, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Giá dầu hạ nhiệt sau khi leo thang cũng làm dịu bớt lo ngại về lạm phát năng lượng mất kiểm soát.

Điều đáng lo ngại hơn cả là lộ trình lãi suất. Theo giới phân tích, điều thực sự khiến thị trường lo lắng không phải là việc tăng 0,25%, mà là tín hiệu về con đường phía trước.

Biểu đồ dot plot của Fed cho thấy 12 trong số 18 quan chức cho rằng cần tăng thêm 0,5% nữa trong năm nay. Dự báo trung vị cho thấy lãi suất cuối năm 2026 và 2027 đều quanh 4,1%, cho thấy mặt bằng lãi suất được dự báo duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Goldman Sachs đã nhanh chóng điều chỉnh dự báo, cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 10. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 5%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm lên 4,73%. Chỉ số USD Index vượt mốc 100.

Chuyên gia khuyến nghị gì?

Trước tiên, cần hiểu rõ bản chất của đợt giảm này. Theo ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích tại FxPro, việc Fed tăng lãi suất chủ yếu gây áp lực ngắn hạn lên vàng, trong khi tác động dài hạn là hạn chế.

Ông lập luận rằng kịch bản cơ sở là một chu kỳ thắt chặt với khả năng tăng thêm một lần nữa trong năm nay sẽ giúp ổn định đồng USD và giảm bớt lo ngại về lạm phát mất kiểm soát, từ đó hạn chế đà tăng của lợi suất trái phiếu dài hạn. Môi trường đó không hẳn là tiêu cực đối với vàng.

Với nhà đầu tư mới, các chuyên gia khuyến nghị không nên cố gắng "bắt đáy" mà hãy chia nhỏ khoản đầu tư để mua vào từng phần.

Ông Rajesh Minocha, chuyên gia hoạch định tài chính tại Financial Radiance, cho rằng nhà đầu tư mới nên mua từng phần thay vì cố gắng chọn thời điểm. Nếu tỷ trọng vàng trong danh mục vẫn nằm trong mục tiêu, nhà đầu tư nên giữ nguyên chiến lược; nếu vượt mục tiêu, nên cân nhắc tái cân bằng.

Về mặt kỹ thuật, ông Trần Hạo, nhà phân tích tại Trung Châu Futures, nhận định nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên phòng thủ, kiểm soát rủi ro và tránh mua đáy một cách mù quáng. Trong khi đó, nhà đầu tư dài hạn có thể giải ngân từng phần sau khi giá đã điều chỉnh sâu.

Theo ông Hứa Á Hâm, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phát triển Kinh tế Vàng Bắc Kinh, vùng hỗ trợ đầu tiên của vàng là 4.250 USD/ounce.

Nếu mất mốc này, hỗ trợ mạnh hơn nằm ở vùng 4.175-4.200 USD/ounce. Về kháng cự, vùng 4.370-4.400 USD/ounce là ngưỡng cần vượt qua để xác nhận đà hồi phục.