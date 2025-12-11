Trong bối cảnh bạo lực học đường và các nguy cơ xâm hại trẻ em trên mạng ngày càng tinh vi, tỉnh Cà Mau đang chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, đặt mục tiêu bảo vệ các em ngay từ sớm, từ xa. Với 777 cơ sở giáo dục và gần 400.000 trẻ em, học sinh, sinh viên, địa phương xác định việc xây dựng môi trường học đường an toàn là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài.

Dù thời gian qua không xuất hiện vụ việc nghiêm trọng, tỉnh vẫn nhìn nhận rõ những rủi ro tiềm ẩn trong đời sống học đường hiện đại. Các em ngày càng tiếp xúc sớm với Internet, đối mặt với nguy cơ lừa đảo, đe dọa, kích động bạo lực trên không gian mạng. Vì vậy, ngành giáo dục và Công an tỉnh Cà Mau đã kích hoạt quy chế phối hợp, triển khai loạt chương trình tuyên truyền, tập huấn pháp luật và kỹ năng số.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thường xuyên phối hợp trường học tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp, giúp học sinh nhận diện lừa đảo, tránh rơi vào “bắt cóc online”, biết cách ứng phó khi đối diện đe dọa mạng. Những buổi đối thoại mở, thiết kế theo hình thức gần gũi, ngôn ngữ trẻ trung đã thu hút sự tham gia hào hứng của học sinh vì phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Học sinh ở Cà Mau thường xuyên được tuyên truyền chống bạo lực học đường và nhận diện lừa đảo, tránh rơi vào “bắt cóc online".

Không chỉ dừng lại ở hình thức trực tiếp, các đơn vị trong ngành Công an và giáo dục còn mạnh dạn đổi mới phương thức tiếp cận, tận dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo để lan toả thông tin cảnh báo. Đây là cách phù hợp với nhóm học sinh – những người dùng Internet thường xuyên và dễ chịu tác động từ nội dung độc hại trên mạng.

Cà Mau cũng lồng ghép phòng chống bạo lực học đường vào các phong trào lớn như “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý và giảng dạy”, “Bình dân học vụ số”.

Nhiều trường học trong tỉnh đã xây dựng mô hình “Góc an toàn”, “Phòng tham vấn học đường”, tạo không gian để học sinh chia sẻ, nhận tư vấn tâm lý kịp thời. Giáo viên được tập huấn về nhận diện dấu hiệu nguy cơ, quy trình can thiệp khi xảy ra mâu thuẫn hoặc biểu hiện bất thường trong hành vi của học sinh.

Bên cạnh lực lượng chức năng và nhà trường, phụ huynh được xem là nhân tố then chốt trong phòng ngừa bạo lực học đường. Cà Mau khuyến nghị cha mẹ tăng cường kết nối với con, tránh quản lý cực đoan hoặc bỏ mặc, đồng thời làm gương trong hành vi ứng xử hằng ngày. Môi trường gia đình là nền tảng đầu tiên giúp trẻ phát triển nhân cách lành mạnh, giảm thiểu nguy cơ đi vào hành vi lệch chuẩn.

Thông qua các chương trình phối hợp, lực lượng Công an tỉnh kêu gọi sự đồng hành của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng. Việc phòng ngừa bạo lực học đường không thể là nhiệm vụ riêng của trường học mà cần sự chung tay của xã hội, tạo tấm lưới an toàn nhiều lớp để bảo vệ trẻ em một cách bền vững.