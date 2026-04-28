Ông Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau (bìa trái), tặng hoa chúc mừng nhân ngày truyền thống của ngành

Ngày 28/4, tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2026). Ông Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và lãnh đạo các sở, ban, ngành; nguyên lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ; đại diện UBND các xã, phường; các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS cùng tham dự.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau Nguyễn Thu Tư cho biết, từ ngày 1/7/2025, Sở tiếp tục được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ (bên phải) và ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, trao biểu trưng tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành công tác dân tộc

Hiện nay, tỉnh Cà Mau có 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 29 DTTS với trên 157.000 người, chiếm khoảng 6,56% dân số toàn tỉnh; đông nhất là đồng bào Khmer và đồng bào Hoa.

Trong giai đoạn 2010-2025, tỉnh đã huy động hơn 3.200 tỷ đồng đầu tư vào vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, hạ tầng cơ sở vùng đồng bào DTTS được cải thiện rõ rệt; các chính sách về giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy; hoạt động tôn giáo ổn định, đúng quy định pháp luật. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS đã giảm còn khoảng 2%.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi công tác dân tộc của tỉnh cần có những định hướng cụ thể, thiết thực, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, phương thức, cách làm hiệu quả để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Ông đề nghị ngành dân tộc và tôn giáo chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các chính sách dân tộc đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.