Sau bữa ăn trưa 3/7, gần 40 học sinh từ khối 1 đến khối 12 của Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hoàng Việt (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) xuất hiện các triệu chứng khó chịu, nôn ói, đau bụng phải đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Trong đó, có 18 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Sau bữa ăn trưa, gần 40 học sinh ở Đắk Lắk phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: N. Huyền

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các đơn vị chức năng tập trung tối đa nguồn lực điều trị tích cực cho các bệnh nhân, không để vụ việc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng của học sinh.

Cục cũng đề nghị cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu cũng như các thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm sẽ được lấy để xét nghiệm tìm nguyên nhân chính xác, từ đó xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có.

Nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự, Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa ngộ độc tại các cơ sở giáo dục. Công tác tuyên truyền và hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cũng cần được đẩy mạnh.