LỜI TÒA SOẠN Trào lưu giảm cân bằng các loại bút tiêm vốn được chỉ định điều trị đái tháo đường đang được chia sẻ rộng trên mạng xã hội. Người bán quảng cáo loại bút này giúp giảm cân thần tốc, an toàn, không cần ăn kiêng hay tập luyện. Tuy nhiên, đằng sau lời hứa hẹn hấp dẫn có thể là những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đã có cô gái phải nhập viện cấp cứu, lọc máu khẩn sau khi tự ý sử dụng bút tiêm giảm cân. VietNamNet thực hiện tuyến bài "Sự thật về bút tiêm giảm cân, từ trào lưu mạng đến phòng lọc máu cấp cứu" nhằm cảnh báo hiểm họa tiềm ẩn đằng sau xu hướng trên. Bài 1: Chi tiền triệu lùng mua bút tiêm trị bệnh tiểu đường để giảm cân

Bài 2: Dùng bút tiêm giảm cân 'trôi nổi', cô gái trẻ ngấp nghé cửa tử

Bài 3: 'Bút tiêm giảm cân' chưa được cấp phép ở Việt Nam

Sản phẩm bị 'thần thánh hóa'

Chứa hoạt chất sinh học nhóm GLP-1, bút tiêm giảm cân có xuất xứ chủ yếu từ châu Âu, Mỹ. Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận thêm các sản phẩm xách tay từ Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc). Trong đó, phổ biến nhất là sản phẩm Mounjaro được quảng cáo xách tay từ Nhật.

Đây thực chất là thuốc điều trị chuyên khoa dành cho bệnh béo phì và tiểu đường nhưng nhiều người lựa chọn sản phẩm này để giảm cân cấp tốc.

Khi liên hệ với một người bán bút giảm cân Mounjaro, phóng viên VietNamNet được mời mua loại bút có liều lượng 2,5mg. Với mức giá 1,5 triệu đồng cho một hộp gồm 2 bút, người dùng được chỉ định tiêm mỗi tuần một mũi.

Để củng cố niềm tin cho khách hàng, người bán liên tục gửi các phản hồi từ những người mua trước đó với khẳng định chỉ cần dùng một hộp 2,5mg là đã có thể giảm từ 3 đến 5kg và có thể tiếp tục tiêm cho đến khi đạt được cân nặng mong muốn.

Trước những lo ngại của khách hàng về xuất xứ của bút tiêm, người bán luôn khẳng định sản phẩm có đầy đủ hóa đơn từ Nhật Bản.

Người này còn cung cấp thêm thông tin “thuốc không dùng cho phụ nữ có thai, người đang cho con bú, người bị u giáp ác tính và bệnh nhân tiểu đường type 1, còn lại việc sử dụng liều 2,5mg là an toàn tuyệt đối”.

Bút tiêm cho bệnh nhân tiểu đường được nhiều người mua dùng giảm cân. Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi về tác dụng phụ, người bán chỉ nhắc đến duy nhất cảm giác "ngán ăn".

Người này thậm chí quả quyết đây không phải là bút tiêm tiểu đường và giải thích: “Mọi người đang nhầm lẫn Mounjaro với bút tiêm tiểu đường". Theo lời người bán, dù cả hai đều có tác dụng tăng cường chuyển hóa và đào thải đường, mỡ nhưng Mounjaro sở hữu cơ chế tác động vào enzym báo no ở ruột mà bút tiêm tiểu đường không có, vì vậy Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến khích người béo phì, thừa cân sử dụng dòng sản phẩm này.

Chị N.T.H (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, dù đã làm mọi cách nhưng cân nặng không thuyên giảm. Cơ quan chuẩn bị đi nghỉ mát, muốn ép cân cấp tốc, chị H. quyết định chi gần 4 triệu đồng mua 2 hộp bút tiêm giảm cân xách tay từ Nhật.

“Tôi được hướng dẫn mỗi tuần tiêm 1 bút loại 5mg nhưng mới dùng được 4 ngày mà cảm giác đắng mồm, ăn gì cũng nôn, người đau nhức như vừa leo núi, hơn cả cúm A”, chị H. kể.

Không phải là thuốc tiêu mỡ trực tiếp

Trao đổi với PV VietNamNet, Ths.Bs Lương Tuấn Thành, Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, nhiều người lầm tưởng các loại bút tiêm giảm cân trên có khả năng làm tan mỡ cơ thể nhưng thực tế cơ chế của chúng hoàn toàn khác.

Nhóm thuốc thế hệ mới này kích thích tuyến tụy tiết ra insulin để kiểm soát đường huyết. Thuốc tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, cụ thể là vùng dưới đồi, làm giảm cảm giác thèm ăn của người dùng.

Ngoài ra, thuốc cũng làm chậm quá trình rỗng dạ dày giữ thức ăn lại lâu hơn, tạo cảm giác no kéo dài.

Người bán hàng gửi hàng loạt phản hồi được cho của người dùng tới phóng viên. Ảnh: chụp màn hình

“Nói cách khác, thuốc giúp giảm cân gián tiếp thông qua hỗ trợ người bệnh ăn ít đi, đặc biệt hiệu quả với những người tăng cân do không kiểm soát được chế độ ăn uống”, bác sĩ Thành nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng cho biết thêm, việc tự ý sử dụng các loại bút tiêm giảm cân trôi nổi, chưa được cấp phép luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn và người tiêu dùng chính là đối tượng phải gánh chịu mọi thiệt thòi khi có sự cố xảy ra.

Các sản phẩm này cần phải được kiểm định nghiêm túc về tính pháp lý cũng như sự chỉ định từ các chuyên gia y tế. Thực tế, có những loại bút tiêm vốn chỉ dành riêng cho bệnh nhân đái tháo đường mà chưa được chỉ định cho những trường hợp giảm cân đơn thuần.

PGS Hưng nhấn mạnh, ngay cả khi có chỉ định y khoa cho mục đích giảm cân, loại thuốc này cũng không thể phát huy hiệu quả nếu dùng đơn độc mà bắt buộc phải kết hợp với việc thay đổi chế độ ăn và lối sống.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người có nhu cầu giảm cân nhanh đã tự ý mua thuốc qua mạng xã hội, spa hoặc truyền tai nhau sử dụng mà không qua thăm khám. Việc dùng thuốc không đúng đối tượng có thể gây nhiều tác dụng phụ như buồn nôn, nôn, đầy bụng, tiêu chảy, táo bón, hạ đường huyết, mất nước, rối loạn điện giải. Nguy hiểm hơn, người sử dụng đối diện nguy cơ viêm tụy cấp, đe dọa tính mạng.