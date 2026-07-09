LỜI TÒA SOẠN Trào lưu giảm cân bằng các loại bút tiêm vốn được chỉ định điều trị đái tháo đường đang được chia sẻ rộng trên mạng xã hội. Người bán quảng cáo loại bút này giúp giảm cân thần tốc, an toàn, không cần ăn kiêng hay tập luyện. Tuy nhiên, đằng sau lời hứa hẹn hấp dẫn có thể là những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đã có cô gái phải nhập viện cấp cứu, lọc máu khẩn sau khi tự ý sử dụng bút tiêm giảm cân. VietNamNet thực hiện tuyến bài "Sự thật về bút tiêm giảm cân, từ trào lưu mạng đến phòng lọc máu cấp cứu" nhằm cảnh báo hiểm họa tiềm ẩn đằng sau xu hướng trên. Bài 1: Chi tiền triệu lùng mua bút tiêm trị bệnh tiểu đường để giảm cân

Bài 2: Dùng bút tiêm giảm cân 'trôi nổi', cô gái trẻ ngấp nghé cửa tử

Bài 3: 'Bút tiêm giảm cân' chưa được cấp phép ở Việt Nam

Lọc máu khẩn vì tự ý dùng bút tiêm giảm cân

Ths.Bs Lương Tuấn Thành, Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết từng tiếp nhận không ít bệnh nhân nhập viện do sử dụng bút tiêm giảm cân "trôi nổi".

Trong đó có nữ bệnh nhân 23 tuổi sống ở Hà Nội. Cô gái không quá béo (BMI ở ngưỡng 25) nhưng vẫn thấy mình cần giảm cân thêm. Cô lên mạng mua bút giảm cân về tiêm. Chỉ sau hai tuần tự tiêm thuốc tại nhà, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Loại bút tiêm giảm cân được người bán hàng giới thiệu với phóng viên. Ảnh: H. Anh

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán cô gái bị viêm tụy cấp - tác dụng phụ nguy hiểm của nhóm thuốc này đối với những người không có chỉ định điều trị hoặc có tiền sử bệnh lý tụy. Bệnh nhân sau đó phải trải qua quá trình hồi sức tích cực, lọc máu để giữ lại tính mạng.

“Đây là trường hợp rất đáng tiếc”, bác sĩ Thành nói.

Trên hệ thống danh mục thuốc được phép lưu hành, nhiều loại bút giảm cân phổ biến trên mạng xã hội chưa được phê duyệt sử dụng ở Việt Nam. Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, thuốc tiêm giảm cân duy nhất được Bộ Y tế cấp phép hiện nay là Liraglutide liều 3.0mg/ngày, bệnh nhân sử dụng cần có sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Thành cũng gặp rất nhiều bạn trẻ lạm dụng loại bút tiêm này.

Nguyên nhân do họ tin tưởng thông tin trên mạng xã hội mà không kiểm chứng dẫn tới lầm tưởng về hiệu quả của nhóm thuốc giảm cân thế hệ mới.

“Có nhiều bạn chia sẻ với tôi là chỉ cần tiêm thuốc trong 3 tháng là dáng đẹp, eo thon. Nhưng trên thực tế, hiệu quả của bút chỉ mang tính nhất thời. Nếu người bệnh ngừng thuốc, cảm giác thèm ăn sẽ quay trở lại và cân nặng sẽ nhanh chóng tăng vọt theo hiệu ứng yo-yo (vòng lặp giảm cân rồi tăng trở lại)”, bác sĩ Thành nói.

Nhiều biến chứng nguy hiểm

Bác sĩ Thành cảnh báo, việc tự ý sử dụng các loại bút tiêm tiểu đường cho mục đích giảm cân đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng.

Thứ nhất, nhóm thuốc này có tỷ lệ dung nạp khá kém, dễ gây buồn nôn, tiêu chảy. Vì vậy, trong khi sử dụng, nhất là giai đoạn đầu, người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ và có thể cần biện pháp can thiệp từ nhân viên y tế để giảm các tác dụng phụ. Nghiêm trọng hơn, thuốc có thể kích ứng gây viêm tụy cấp diễn tiến nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dùng.

Thứ hai, thực tế lâm sàng ghi nhận có những bệnh nhân tự ý dùng thuốc, khi đến bệnh viện khám biến chứng mới phát hiện bản thân bị ung thư tuyến giáp thể tủy hay đa u tuyến nội tiết (một trong những chống chỉ định nghiêm trọng của thuốc).

Ths.Bs Lương Tuấn Thành, Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ảnh: N. Huyền

Đặc biệt, theo bác sĩ Thành, không có bất kỳ một loại thuốc đại trà nào có thể thay thế cho lối sống lành mạnh. Nguyên tắc cốt lõi trong điều trị thừa cân, béo phì là thay đổi lối sống thông qua chế độ dinh dưỡng và tập luyện khoa học. Người bệnh cần kiên trì áp dụng các biện pháp này tối thiểu từ 3 đến 6 tháng.

“Trong trường hợp thay đổi lối sống không mang lại hiệu quả, người dân cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám, tầm soát các bệnh lý nền và tư vấn phác đồ điều trị cá nhân hóa phù hợp. Người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc theo các thông tin truyền tai trên mạng xã hội”, bác sĩ Thành lưu ý.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho rằng, mọi biện pháp giảm cân cấp tốc, không khoa học thường chỉ mang lại kết quả trong 3 tháng đầu, sau đó hiệu quả sẽ giảm dần và cân nặng trở lại như cũ sau 3-6 tháng.