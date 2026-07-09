Ngày 9/7, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TPHCM vừa công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH AI K Plus (số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) bị phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Cũng tại địa chỉ này, bà Đại Diệp Lan Thanh, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật - bị phạt 7,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng do vắng mặt tại cơ sở mà không ủy quyền theo quy định.

Phòng khám đa khoa Âu Á (thuộc Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Âu Á). Ảnh: CTV

Tương tự, ông Nguyễn Tấn Phong (Số 4, đường 817 Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) bị xử phạt 51,3 triệu đồng, đình chỉ cơ sở hoạt động 18 tháng. Cơ quan chức năng buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gồm nhiều hộp thuốc, mỹ phẩm như Lasbeau Mid, Elasty D Plus, One Tox và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp 4,8 triệu đồng.

Một trường hợp khác là bà Lê Thị Kiều Nhung (số 50B đường Dã Tượng, phường Chánh Hưng) bị phạt 72,5 triệu đồng, đình chỉ cơ sở 12 tháng vì hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Âu Á (số 425 đường Nguyễn Văn Luông, phường Phú Lâm) bị xử phạt nặng nhất với số tiền 123 triệu đồng. Các sai phạm được chỉ ra bao gồm: lưu trữ và bán lẻ thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh; không kết nối mạng Internet để quản lý thuốc; quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn. Cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4,5 tháng.

Công ty TNHH Y khoa Perfect U (số 30 đường 103-TML, phường Cát Lái) bị xử phạt 34 triệu đồng. Công ty này đã hoạt động không có biển hiệu đúng quy định và quảng cáo sử dụng các từ ngữ mang tính chất thổi phồng như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" mà không có tài liệu chứng minh hợp pháp.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng xử phạt mức 2-4 triệu đồng đối với hàng loạt cá nhân và hộ kinh doanh bao gồm bà Nguyễn Thị Đông (xã Bình Mỹ), bà Huỳnh Kim Xoa (phường Phú Lâm), bà Hồ Lê Ái Xuân (phường Cầu Kiệu) và Hộ kinh doanh Phòng khám Tiết niệu - Nam khoa của bác sĩ Đỗ Anh Toàn (phường Gia Định), Công ty TNHH Đầu tư Bệnh viện JV Nhật Việt.