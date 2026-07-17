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Lũ quét khiến xã Mường Than tan hoang. Ảnh: H.V

Ghi nhận sau trận lũ quét sáng 17/7, nước lớn từ các ngọn núi cao trên 1.000m đổ ào ạt xuống Quốc lộ 32, ngập các cánh đồng lúa,hoa màu và khu dân cư. Tại bản Chít (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu), dòng lũ dữ dội cuốn phăng 15 ngôi nhà, làm 1 người chết và 6 người mất tích.

Những ngôi nhà nằm bên đường bị lũ cuốn trôi. Ảnh: H.V

Khung cảnh xã Mường Than vô cùng tan hoang. Nhiều ô tô, xe máy bị hư hại nặng; thân cây gỗ lớn nằm ngổn ngang lẫn cùng đất đá tràn vào nhà dân. Tuyến Quốc lộ 32 qua địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Cây cối ngổn ngang. Ảnh: M.T

Ngay sau đó, hàng trăm chiến sĩ công an, quân đội tỉnh Lai Châu tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để hỗ trợ người dân di dời tài sản, giải cứu các trường hợp mắc kẹt và tìm kiếm người mất tích.

Nhiều tài sản bị cuốn trôi, vùi lấp. Ảnh: M.T

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo các lực lượng tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Tỉnh cũng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và điểm sạt lở gây đứt đường trên Quốc lộ 12 (đoạn qua xã Lê Lợi).

Xe ô tô bị cuốn trôi, vò nát. Ảnh: M.T

Tại Sơn La, đêm 16 đến rạng sáng 17/7, xã Ngọc Chiến cũng hứng chịu trận thiên tai tương tự. Lũ ống và sạt lở đất làm sập hoàn toàn 3 ngôi nhà, gây hư hại 14 căn nhà khác.

Nhà dân tại xã Ngọc Chiến (Sơn La) bị sập. Ảnh: N.C

Đáng chú ý, một vụ sạt lở đã vùi lấp 5 bà cháu (gồm 1 cụ bà và 4 cháu nhỏ). Rất may mắn, lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu cả 5 nạn nhân an toàn. Chính quyền địa phương vẫn đang thống kê toàn diện thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân.

Những vết sạt lở đất đá kéo dài từ trên núi xuống. Ảnh: N.C

Nhiều tuyến đường ở xã Ngọc Chiến bị sạt lở. Ảnh: N.C

Công an ứng cứu người dân bị mắc kẹt. Ảnh: CACC

Di dời tài sản giúp người dân. Ảnh: M.T