Ngày 17/7, trận lũ ống, lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản, hoa màu và khiến nhiều người mất tích.

Cán bộ công an cùng người dân nắm chặt tay nhau, tạo thành "sợi dây người" vượt dòng lũ xiết để cứu nạn. Ảnh: A Chài.

Bị nước lũ cuốn trôi hơn 1km, anh Lò Văn Chài (SN 1993) và anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991, cùng trú bản Chít) may mắn bám được vào một chỏm đất giữa suối Nậm Vai. Tuy nhiên, cả hai bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết, không thể tự thoát ra.

Nhận tin báo của người dân, Thiếu tá Lò Văn Chài và Đại úy Lù Văn Nến (cán bộ Công an xã Mường Than), nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân địa phương lên phương án giải cứu hai nạn nhân.

Đại úy Lù Văn Nến cán bộ Công an xã Mường Than cõng người bị thương vào bờ. Ảnh: A Chài

Trao đổi với VietNamNet, Thiếu tá Lò Văn Chài cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, dòng nước lũ chảy xiết cuốn theo nhiều cây gỗ và đất đá, trong khi hai nạn nhân mắc kẹt giữa lòng suối, cách bờ khá xa.

"Chúng tôi bàn nhau nắm chặt tay, tạo thành 'sợi dây người' để cùng vượt suối, tiếp cận các nạn nhân nhanh nhất nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ", Thiếu tá Chài kể.

Theo Thiếu tá Chài, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã mất hơn một giờ vật lộn với dòng lũ dữ mới tiếp cận được hai nạn nhân. Sau đó, mọi người thay nhau cõng các nạn nhân vượt suối vào bờ để đưa đi cấp cứu.

Do va đập vào cây gỗ, đất đá trong lúc bị nước lũ cuốn trôi, cả hai đều bị thương, khiến quá trình đưa ra khỏi hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát PCCC&CHCN vượt lũ dữ tiếp cận người dân bị cô lập. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lai Châu cũng có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa thêm 10 người dân đang mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đến 18h cùng ngày, trận lũ quét đã cuốn trôi hoàn toàn 15 ngôi nhà, làm hư hỏng nhiều nhà dân, tàn phá diện tích lớn hoa màu, đồng thời khiến 1 người tử vong và 6 người mất tích.

Cảnh sát đưa người mắc kẹt đến nơi an toàn. Ảnh: CACC

Tại khu vực lũ quét đi qua kéo dài hàng cây số, khung cảnh tan hoang hiện rõ với những thân cây gỗ lớn nằm ngổn ngang, nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng và hàng loạt cột điện gãy đổ.

Hiện các lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền và người dân địa phương vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Lũ quét đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản. Ảnh: M.T