Đây cũng là năm đầu tiên lễ mít tinh được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi cả nước. Từ điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), chương trình được kết nối tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng thực hiện nghi thức tưởng niệm những cán bộ, chiến sĩ và người dân đã hy sinh trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm nhấn mạnh, những hình ảnh được trình chiếu đã truyền đi thông điệp sâu sắc về sự hy sinh, mất mát trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, giúp nhận thức rõ hơn về hiểm họa của ma túy.

Theo Phó Thủ tướng, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là kiên quyết với tội phạm, nhân văn với con người, huy động sức mạnh toàn xã hội để xây dựng môi trường sống không ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và tương lai của đất nước.

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng biểu dương, tri ân sâu sắc lực lượng Công an Nhân dân, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường, tận tụy, không quản hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự quyết tâm của các bộ, ngành, cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, giữ vững thế chủ động trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; nhiều đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia bị triệt phá; công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất cấm sau cai và hợp tác quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực.

Cũng theo Phó Thủ tướng, những kết quả đó rất đáng ghi nhận, nhưng chưa thể làm xã hội yên tâm. Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, có tổ chức, xuyên quốc gia và lợi dụng triệt để công nghệ số để hoạt động.

Điều phải đối mặt không chỉ là các đường dây tội phạm mà còn là nguy cơ ma túy xâm nhập vào từng gia đình, từng cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của một bộ phận thế hệ trẻ.

Vì vậy, Chính phủ xác định công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, toàn dân, nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ gìn hạnh phúc của mỗi gia đình và tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho mọi người vì sự phát triển phồn vinh, văn minh và hạnh phúc của dân tộc.

Ngay sau lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và hàng nghìn vận động viên đã tham gia giải chạy phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy", lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Đường chạy được bố trí quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Chương trình được tổ chức miễn phí, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia, từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi.

Đồng hành cùng sự kiện còn có các nghệ sĩ, nhân vật có sức ảnh hưởng trong cộng đồng và giới trẻ, góp phần đưa thông điệp phòng, chống ma túy đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.