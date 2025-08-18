Phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ Bộ Nội vụ diễn ra chiều 18/8, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội phát triển mới, song cũng đan xen nhiều thách thức.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đến dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ. Ảnh: A.PH

Mở ra chặng đường phát triển mới

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhắc đến thời điểm Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai những quyết sách có ý nghĩa lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng. Điểm nhấn của giai đoạn này là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp...

Theo bà Trà, những vận hội mới đối với đất nước đang đặt ra cho Đảng bộ Bộ Nội vụ yêu cầu phải có nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn; cần có năng lực dự báo trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao toàn diện hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

“Trước những nhiệm vụ vinh quang và nặng nề đó, tôi đề nghị các đại biểu cùng tập trung trí tuệ, tâm huyết để thảo luận, nhận diện, đánh giá với tư duy toàn diện, vượt ra khỏi những lối mòn, thói quen hiện tại để thay đổi nhận thức và tư duy mới, thực chất, rộng mở trước các vấn đề thực tiễn. Theo đó, chúng ta không ngừng đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, để cùng nhau vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường và hạnh phúc” - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: A.PH

Ngoài ra, Đại hội còn có nhiệm vụ đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Chủ đề của đại hội hôm nay là “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường” và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ tin tưởng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới, đóng góp xứng đáng vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Thực hiện có hiệu quả chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng người tài

Tại báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng khái quát những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua.

Trong đó, công tác về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng là một điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá.

Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội phát triển mới. Ảnh: A.PH

Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy khối Chính phủ là: giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ (giảm 22,7%); giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 37,5%); giảm 30/30 tổng cục, 1.025 vụ, cục, 4.413 chi cục và tương đương; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có kết quả như sau: cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã (từ 10.035 xuống còn 3.321, giảm 66,91%); kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ. Đến ngày 31/7 đã sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức. Các chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo và thu hút người tài được ban hành; yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết được cắt giảm, được dư luận đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, hơn 4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức đã được bồi dưỡng.

Về lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội, ông Thắng cho biết mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 5,96%/năm; mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,34 triệu đồng (tăng trên 57% so với năm 2021).

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Thứ trưởng Nội vụ thông tin, Đảng bộ tập trung lãnh đạo hoàn thiện thể chế theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Trong đó, Bộ tiếp tục xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; cải cách chế độ công vụ công chức, cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm; thực hiện cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cải cách chính sách tiền lương, phát triển bảo hiểm xã hội linh hoạt, hiện đại, hội nhập quốc tế...

Trong các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, Bộ Nội vụ sẽ đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ; thực hiện có hiệu quả chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng người tài, tài năng cho khu vực công.